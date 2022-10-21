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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضباط وضابطات الشرطة يشاركون الأطفال ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى.. فيديو

احتفالات الشرطة
احتفالات الشرطة

قامت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى بتنظيم زيارة لـ6 مدارس للأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الإحتفال بتلك المناسبة بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة)، حيث تم إهدائهم (603 ) عصا بيضاء، كما تم إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل".

  

كما تم تنظيم إحتفالية لـ 100 طفل من طلبة مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية "رفقة مشرفيهم" ، وذلك بمقر نادى ضباط أمن القاهرة بالمنيل ، حيث تم إستقبال الأطفال والإحتفال بصحبتهم وتنظيم رحلة نيلية لهم وإهدائهم (العصا البيضاء) .

واستقل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وفودا من مُمثلى (المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة – المركز النموذجى للمكفوفين – جمعية المكفوفين المصرية)، حيث تم استعراض الجهود والخدمات التى تقدمها الوزارة للأشخاص ذوى الإعاقة عبر قطاعاتها المختلفة وتسهيل كافة الإجراءات لهم. 

وفى نهاية اللقاء تم توزيع عدد من العصا البيضاء على الحاضرين وتسليم ممثلى الجهات المشاركة عدد أخر لتوزيعهم على أعضاء تلك الجهات من الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية.

وزارة الداخلية حقوق الإنسان وزارة التضامن ذوي الاعاقة البصرية الخدمات الشرطية الإعاقة البصرية تنظيم احتفالية

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