عجز المدرسين وارتفاع كثافة الفصول.. التنسيقية تستكمل جلسات دعم الحوار الوطني

عقد النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية اليوم الجمعة حول الحوار الوطني بمدينة صان الحجر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

تناولت الجلسة الحديث مع المواطنين عن الحوار الوطني وأهدافه وقيمة الاستماع لكافة وجهات النظر المتنوعة والمختلفة للوصول لأفضل الآراء التوافقية تحت مظلة الصالح الوطني.

تطرق اللقاء للحديث عن العديد من الاحتياجات لأهالي مركز ومدينة صان الحجر وعلى رأسها محكمة وسجل مدني إلى جانب عدد من الخدمات العامة الأخرى.

وتبنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد العديد من الجلسات الحوارية والنقاشية وجلسات الاستماع مع المواطنين بمختلف فئاتهم، لبحث القضايا والتحديات على المستوى القومي والمحلي، للوصول لبعض التوصيات لعرضها على المسئولين للأخذ بها لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة.

وتم الوقوف على العديد من احتياجات المواطنين الخاصة والعامة والتواصل معهم بشأنها. وصرح النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا اللقاء يأتي في ضوء سلسلة من الجلسات التي تستهدف التواصل مع المواطنين ونقل نبض الشارع والوقوف على احتياجاتهم ، في ظل ما تنتهجه الدولة من سياسة تسعى لاستيعاب كافة الأفكار.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أن تلك اللقاءات مستمرة بشكل دوري للوقوف على أهم الاحتياجات، ومواجهة الأزمات التي نمر بها والوصول لحلول وتوصيات يتم عرضها على المسئولين، بصورة دورية .