بحضور وزيرة التخطيط.. إطلاق المرصد الإحصائي المصري ...اليوم

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إطلاق المرصد الإحصائي المصري " بيانات مصر" اليوم السبت تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

مشاركة وزيرة التخطيط

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان له اليوم إن المؤتمر الصحفي الخاص بالمرصد الإحصائي المصري “ بيانات مصر” المقرر عقده اليوم يشهد حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، واللواء خيرت بركات - رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء وبحضور عدد من الخبراء والمختصين و ممثلي الوزارات و الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأضاف التعبئة والإحصاء في بيانه، أن المرصد الإحصائي "بيانات مصر" يهدف إلي رفع الوعي الاحصائي للمواطن من خلال رصد الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الممثل بالإحصاءات والمؤشرات التي يصدرها الجهاز.

تابع الجهاز : يوفر المرصد موقعا الكترونيا يساعد الإعلاميين علي الاطلاع علي كافة المؤشرات والبيانات الإحصائية لعرضها بأسلوب مبسط للمواطن المصري من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة إيمانا من الجهاز بأهمية دور الإعلام في رفع الوعي للمواطنين .