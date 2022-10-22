الكومي: رحيل حسني عبد ربه بالتنسيق مع جاريدو وصرف مستحقات اللاعبين قبل ديسمبر

أكد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي أن جميع مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم سيتم صرفها قبل شهر ديسمبر.



قال يحيى الكومي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قبل شهر ديسمبر مفيش مليم هيكون مستحق على نادي الإسماعيلي وكله هياخد فلوسه".

أداء الاسماعيلي امام الاهلي..



وأضاف: "أداء الفريق أمام الأهلي كان جيدا، ونستهدف تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة".



وختم حديثه قائلا: "اتفقنا مع جاريدو على إلغاء منصب مدير الكرة بناء على رغبته، وبالتالي وجهنا الشكر لحسني عبد ربه على ما قدمه خلال الفترة الماضية".