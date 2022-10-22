إبراهيم عيسى عن أزمة الإسراء والمعراج: الأزهر يهاجمني ولا يناقش أي أفكار

أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، عدم تواصل أحد معه من مشيخة الأزهر بعد أزمة تصريحه عن الاسراء والمعراج، قائلا: "لم يتواصل معايا أحد من الازهر ولا غير الأزهر، والأزهر يهاجم بس ولا يناقشوا أي أفكار".

وأوضح الاعلامي ابراهيم عيسى، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أي نقاش حول جدلية تصريحاته ليست بالضرورة تكون موجهة له والنقاش يجب أن يكون موجه للناس، متابعا: "مشكلة المشايخ أنهما لما بيطلعوا بتبقى مهمتها تهاجم ابراهيم عيسى".

وتابع: "النقاش الحقيقي لما تحترم وجهة النظر مش أنك تهاجمها وتطعن فيها ومهمتنا عرض الآراء في التبيان والتوضيح والتفسير للناس، ولو أنا طلعت اقول أي فكرة دينية أو أي باحث أو مجتهد على العلماء تفنيد الآراء ومش اتهام بأنه يهدم العقيدة والاسلام".