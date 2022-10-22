محمد عبدالجليل: شادي حسين "جعان" كورة.. ولابد من تواجده أساسيا.. فيديو

أثنى محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق على أداء بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة أسوان في الجولة الثانية من الدوري.



قال عبد الجليل في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "برونو سافيو يتحسن ويؤدي الدور الذي يريده المدرب"

شادي حسين كان يشعر بالضغط..



أضاف: "بالنسبة لشادي حسين، أنا في قمة سعادتي بالهدف الذي سجله، خاصة أن شادي حسين كان يشعر ببعض الضغط وبالهدف الذي سجله في الإسماعيلي الأمور تحسنت بالنسبة له كثيرا، شادي حسين جعان كورة وهو الأحق بالتواجد أساسيا بدلا من محمد شريف اللي من الواضح إنه لسة متأثر بمستواه في آخر الموسم الماضي".



وواصل: "أريد الإشادة بما يقدمه كريم فؤاد مؤخرا مع الأهلي خاصة أنني هاجمته من قبل كثيرا".



وحول طاهر محمد طاهر قال: "من أفضل لاعبي الأهلي حاليا، ويقدم مستوى مميزا خلال الفترة الأخيرة".