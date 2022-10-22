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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة المنتخب الأوليمبي وإسواتيني في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

صدى البلد

يواجه المنتخب الاوليمبي نظيره إسواتيني في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لـنهائيات كأس الأمم الافريقية تحت 23 عام والتي ستقام في المغرب والمؤهلة لـ أولمبياد باريس 2024


وتقام مباراة المنتخب الأوليمبي أمام نظيره إسواتيني في ذهاب الدور الثاني من التصفيات غدا الأحد في تمام الساعة الثالثة عصر بتوقيت القاهرة على ملعب الأخير بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 30 أكتوبر الجاري

 

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خاض المنتخب الأوليمبي مرانه الأخير في القاهرة امس الخميس، قبل السفر بعد قليل لمواجهة إيسواتيني في المباراة المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".
 

وتدرب المنتخب أمس على النجيل الصناعي خلال المعسكر في القاهرة، وتم فتح التدريب  في تمام الثالثة عصرا لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة.

ومن جانبه، عقد محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المنتخب اجتماعا مع أفراد البعثة والجهاز الفني بقيادة ميكالي، ووجه رسالة قائلا: "هدفنا بذل قصارى جهدنا من أجل حسم التأهل من إيسواتيني، وهذا ليس تقليلا من قيمة المنافس الذى يمتلك نفس الطموح والرغبة ولكن ثقة منا فى إمكانياتهم ولأنكم منتخب مصر باسمه وقيمته ومكانته، نحن نحترم إيسواتيني لكننا نسعي الحسم وقد قدم مجلس إدارة اتحاد الكرة كل شئ من أجل تهيئة الأجواء للمنتخب فى هذه الرحلة.

كما شدد روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب، على أن المباراة لن تكون سهلة وطالب اللاعبين بالتركيز الشديد من أجل الحفاظ على أحلامهم في البقاء والاستمرار في الدفاع عنها حتى الوصول إلى أبعد نقطة

 

كما أكد البرازيلي روجيرو ميكالي ، المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، أنه يتمنى الظهور بالشكل الأمثل في مباراة الذهاب ضد إي سواتيني في الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.


وقال ميكالي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب موضحاً أن المباراة ستكون صعبة وقوية ولابد من الظهور بأفضل صورة ممكنة.

 

وأشار وائل رياض ، المدرب العام للمنتخب الأولمبي ، إلى أن المنتخب خاض تدريباته على ملعب نجيل صناعي موضحاً أن المباراة ستكون صعبة ويجب أن يكون هناك تركيز في اللقاء خارج مصر قبل مواجهة الإياب.

 

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