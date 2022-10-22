استراحة.. ليفربول يتعادل سلبيا مع نوتنجهام.. ومحمد صلاح يهدر

انتهى الشوط الأول من مواجهة نوتنجهام فورست وليفربول، بالتعادل السلبي، وذلك على ملعب سيتي جراوند، في إطار منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكانت أبرز لقطات المباراة لعب كرة عرضية لليفربول من جونز من يسار منطقة الجزاء، قابلها صلاح بتسديدة ارتطمت بالدفاع.

واستبعد يورجن كلوب المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز من قائمة ليفربول لمواجهة نوتينجهام بسبب الإصابة، بينما يتواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيا في تشكيل الريدز.

ويتواجد ألكسندر أرنولد على دكة بدلاء ليفربول أمام نوتينجهام.

تشكيل ليفربول لمواجهة نوتينجهام:

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جوميز - جيمس ميلنز.

خط الوسط: فابينيو - جونز - إليوت.

خط الهجوم : محمد صلاح - كارفاليو - روبرتو فيرمينو.

ويسعى ليفربول في مباراة اليوم، لمواصلة استفاقته، بعدما حقق الفوز على ضيفه وست هام يونايتد بهدف دون رد، مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض ليفربول 5 مباريات ضد نوتينجهام على ملعب الأخير، خسر الريدز في مباراتين وتعادل في 3 مناسبات.

ودخل ليفربول المباراة محتلا المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، من 4 فوز و4 تعادل وهزيمتين، وله مباراتين مؤجلتين.

في المقابل دخل فريق نوتنجهام الذي يمر بفترة سيئة منذ إنطلاقة الموسم، في المركز الأخير بـ 6 نقاط من 7 هزائم و3 تعادلات وفوز وحيد.