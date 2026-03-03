استكمال توسعة محطة تحلية كوتوناي بحلايب لرفع طاقتها إلى 4500 متر مكعب يوميًا

تواصل شركة المقاولون العرب تنفيذ أعمال المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع محطة تحلية المياه بمنطقة كوتوناي بمدينة حلايب، تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، في إطار خطة الدولة لدعم البنية التحتية وتعزيز خدمات مياه الشرب بالمناطق الحدودية.

ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية للمحطة، عقب الانتهاء من المراحل الثلاث، إلى 4500 متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تغطية احتياجات المدينة من المياه العذبة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي.

ويأتي تنفيذ المشروع وفق توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، الذي شدد على ضرورة الإسراع في معدلات الإنجاز، حيث يتابع عميد طارق لطفي، رئيس مدينة حلايب، سير العمل ميدانيًا، مؤكدًا أن فرق التنفيذ تعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع قبل نهاية الشهر الكريم.

وأوضح رئيس المدينة أن التوسعات الجديدة تستهدف ضمان وصول المياه إلى مختلف مناطق حلايب، وتوفير مصدر مستدام وآمن لمياه الشرب، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.