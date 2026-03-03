قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
فرنسا تستعد لتسيير رحلات لإعادة رعاياها العالقين بالشرق الأوسط
محافظات

استكمال توسعة محطة تحلية كوتوناي بحلايب لرفع طاقتها إلى 4500 متر مكعب يوميًا

ابراهيم جادالله

تواصل شركة المقاولون العرب تنفيذ أعمال المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع محطة تحلية المياه بمنطقة كوتوناي بمدينة حلايب، تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، في إطار خطة الدولة لدعم البنية التحتية وتعزيز خدمات مياه الشرب بالمناطق الحدودية.

ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية للمحطة، عقب الانتهاء من المراحل الثلاث، إلى 4500 متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تغطية احتياجات المدينة من المياه العذبة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي.

ويأتي تنفيذ المشروع وفق توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، الذي شدد على ضرورة الإسراع في معدلات الإنجاز، حيث يتابع عميد طارق لطفي، رئيس مدينة حلايب، سير العمل ميدانيًا، مؤكدًا أن فرق التنفيذ تعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع قبل نهاية الشهر الكريم.

وأوضح رئيس المدينة أن التوسعات الجديدة تستهدف ضمان وصول المياه إلى مختلف مناطق حلايب، وتوفير مصدر مستدام وآمن لمياه الشرب، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

اخبار البحر الاحمر مياه الشرب محافظ البحر الأحمر مدينة حلايب حلايب

