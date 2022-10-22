أحمد حسن: الأهلي يسعى لظهور الرعاة الجدد في مباراة السوبر

كشف احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يسعى جاهدا لخوض مباراة السوبر المصري بالرعاة الجدد يوم 28 أكتوبر الجاري، على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

وكتب احمد حسن فى تغريدة عبر حسابه علي “فيسبوك”: "الأهلي يسعى لحسم ملف الرعاة الجدد ووضع جميع الإعلانات على قميص الفريق في لقاء السوبر المصري".

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وكانت شركة "اتصالات مصر" أعلنت الأربعاء الماضي، فوزها برعاية قميص الأهلي لمدة أربع سنوات.

كما أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع "بنك أبو ظبي الأول مصر" لمدة أربع سنوات قادمة "الراعي والبنك الرسمي للنادي الأهلي".

ويلتقى قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري يوم 28 أكتوبر الجاري، على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.