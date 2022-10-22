قرار الإدارة | رد كشري التحرير على طرد عامل النظافة .. اعرف الحكاية

أثار مقطع فيديو طرد عامل النظافة من مطعم كشري التحرير في الدقي، موجة عارمة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي طالب مستخدموه بغلق المطعم، ومنهم من طالب بمقاطعته.

كان من الضروري بعد انتشار موجة الغضب العارمة بين المواطنين المصريين على تصرف أحد عمال مطعم كشري التحرير تجاه عامل النظافة الذي تم طرده من المطعم بعد أن طلب الطعام، أن يكون هناك رد من المطعم، واتخاذ إجراءات فورية حيال هذا الأمر.

أول رد من كشري التحرير على واقعة عامل النظافة

اتخذت إدارة مجموعة مطاعم كشري التحرير، إجراءات فورية لحل سوء التفاهم الذي حدث بين عامل النظافة، وأحد عمال مطعم كشري التحرير، حيث أوضحت إدارة المطعم أن الواقعة حدثت في فرع الدقي بشارع التحرير، وتم التحقيق فيما حدث.

بين التحقيق الذي أجرته إدارة مجموعة مطاعم كشري التحرير، أن ما حدث مجرد سوء تفاهم، والصور الملتقطة لعامل النظافة تُظهر حصوله على الطعام، إلا أن إدارة المطاعم قررت معاقبة الموظف المسئول، وأبلغته بعدم الحضور إلى العمل.

وعلقت الإعلامية عزة مصطفى على فيديو طرد ومضايقة عامل نظافة في أحد محلات الكشري الشهيرة.

وقالت عزة مصطفى:" الراجل دفع فلوس اللي هياكله إزاي تطرده بره، ليه في ناس غبية في التعامل ومش عندها إحساس إنساني، ايه المشكلة واحد لابس بدلة النظافة يشتري من محل الكشري ".

وتابعت عزة مصطفى:" مش قادرة أفهم إدارة محل الكشري ده إزاي تتعامل مع البشر ".

ووجهت عزة مصطفى حديثها لـ عامل النظافة قائلة:" مش عايزاك تزعل او تتأثر إحنا من غيركوا الشكل مش هيكون لطيف، وإحنا بنعتذرلك عن الغباء والشكل غير الإنساني الذي تم التعامل معك به".

تفاصيل طرد عامل نظافة من مطعم كشري التحرير

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يوضح طرد عامل نظافة من داخل أحد فروع مطاعم كشري التحرير، حيث أظهر الفيديو استياء العامل بعد أن قال له أحد العاملين اعتراضًا على ارتدائه ملابس عمال النظافة “ أخرج من المطعم استنى برا وهنجيبلك أكلك”.

استاء عامل النظافة كثيرًا معلقًا “ أنا دافع فلوس مش باكل ببلاش، واحنا بنلم زبالتهم كل يوم”.

تفاعل السوشيال ميديا مع عامل النظافة

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك غاضبًا من تصرف عامل مطعم كشري التحرير مع عامل النظافة، إذ ناشد البعض بإغلاق المطعم، لكسر خاطر العامل، والبعض ناشد بمقاطعة المطعم، وجاءت بعض التعليقات:

يعني مش كفاية واخد علبة كشري صغيرة مش هتشبعه أصلاً يعتبر تصبيرة وبـ 15 جنيه!! هوا أصلاً راتبه لا يتعدى الـ 3000 شهريًا ودا إذا حصلهم يعني، وكمان بتكسر بخاطره وتطرده وهو دافع زيه زي أي حد، والله يا عم ما هعتب المكان دا تاني لحد ما ينزل اعتذار رسمي وتاكل مدى الحياة من عندهم.

لا حقيقي لازم اللي عمل كده يتحاسب.

دخل عامل نظافة المحل لشراء وجبة كشري، نهره أحد العاملين بالمحل وطلب منه الخروج من المحل لحد ما يعملوله طلبه.. لأسف هو نفس محل الكشري اللي رفض يبيع وجبة كشري لسيدة قبطية معاها طفلة في نهار رمضان.

هي قصة منتشرة وطبعا ده حقه إنه يتعامل معامله كريمة ولازم اللي عمل كده يتعاقب لأنه عامله بشكل سيئ جدًا.

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