المعاصر Math بـ 822 جنيها.. ما حقيقة وسبب ارتفاع سعره؟| التفاصيل الكاملة

سادت حالة من الاستياء الشديد، مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين طلبة الثانوية العامة وأولياء الأمور، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار أخبار مضمونها ارتفاع سعر كتاب المعاصر Math إلى 822 جنيها.

تساءل الجميع عن مصداقية الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تؤكد بعضها ارتفاع سعر كتاب المعاصر Math للصف الثالث الثانوي، ليصل إلى 822 جنيها، مع حالة الاستياء الشديدة في ظل ارتفاع الأسعار ومعاناة أولياء الأمور من ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية.

حقيقة ارتفاع سعر كتاب المعاصر Math

بعد انتشار أخبار ارتفاع سعر كتاب المعاصر Math للصف الثالث الثانوي، حاول الكثير البحث عن مدى مصداقية هذه الأقاويل، خاصة في ظل ارتفاع اسعار الدروس الخصوصية، ومعاناة أولياء الأمور، وهو الأمر الذي حدث بالفعل، إذ ارتفع سعر كتاب المعاصر Math المخصص للطلبة والطالبات في مدارس اللغات ليبلغ ثمنه 822 جنيها، بينما الكتاب المخصص للمدارس الحكومية وصل سعره إلى 400 جنيه.

سبب ارتفاع سعر كتاب المعاصر Math

يعتبر كتاب المعاصر Math للصف الثالث الثانوي، 4 كتب وليس كتابا واحدا فقط، حيث يتواجد 4 أقسام في هذه المادة “ الاستاتيكا”، بالإضافة إلى وجود “ الجبر والهندسة الفراغية، والديناميكا، والتفاضل والتكامل”، وهذه النقطة هي التي تسببت في ارتفاع سعر الكتب الخارجية لهذه المادة التي تتكون من 4 كتب وليس كتابا واحدا.

كتاب المعاصر Math للصف الثالث الثانوي

رد فعل السوشيال ميديا على ارتفاع سعر كتاب المعاصر Math

استقبل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فئة الطلاب وأولياء الأمور، خبر ارتفاع سعر كتاب المعاصر Math للصف الثالث الثانوي، باستياء شديد وسخرية من الخبر، حيث جاءت بعض التعليقات:

شوف ازاي حاسبينها بالسحتوت، 822 جنيه مش مثلا 825، ناس مايقبلوش مليم سحت!! ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

ده لو فيثاغورس كاتبه بنفسه مش هيبقى بالسعر ده

أكيد جواه ورقة الامتحان

كل فصل يشترك في شراء كتاب واحد ويقسموا ثمنه على عددهم ويصوروه نسخة لكل واحد

بجد المعاصر زودها أوي لما نكون في ابتدائي والكتاب معدي 150 جنيه حرام والله حسبي الله ونعم الوكيل

اي؟ الله يكون في عون الأهالي.. على أيامي كنت بجيبه بـ 25 جنيه وباخد عليه كتاب هدية

ليه هو المعاصر هييجي اللجنه معاه ويغششه

لا يفوتك…