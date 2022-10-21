عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المعاصر Math بـ 822 جنيها.. ما حقيقة وسبب ارتفاع سعره؟| التفاصيل الكاملة

كتاب المعاصر Math
كتاب المعاصر Math للصف الثالث الثانوي

سادت حالة من الاستياء الشديد، مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين طلبة الثانوية العامة وأولياء الأمور، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار أخبار مضمونها ارتفاع سعر كتاب المعاصر Math إلى 822 جنيها.

تساءل الجميع عن مصداقية الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تؤكد بعضها ارتفاع سعر كتاب المعاصر Math للصف الثالث الثانوي، ليصل إلى 822 جنيها، مع حالة الاستياء الشديدة في ظل ارتفاع الأسعار ومعاناة أولياء الأمور من ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية.

txt

بعد 24 عاما على عرضه..مفاجأة لن تتوقعها عن صعيدي في الجامعة الأمريكية

txt

منح 30 ألف دينار للزواج الثاني في ليبيا.. قصة خبر أشعل السوشيال ميديا

حقيقة ارتفاع سعر كتاب المعاصر Math

بعد انتشار أخبار ارتفاع سعر كتاب المعاصر Math للصف الثالث الثانوي، حاول الكثير البحث عن مدى مصداقية هذه الأقاويل، خاصة في ظل ارتفاع اسعار الدروس الخصوصية، ومعاناة أولياء الأمور، وهو الأمر الذي حدث بالفعل، إذ ارتفع سعر كتاب المعاصر Math المخصص للطلبة والطالبات في مدارس اللغات ليبلغ ثمنه 822 جنيها، بينما الكتاب المخصص للمدارس الحكومية وصل سعره إلى 400 جنيه.

سبب ارتفاع سعر كتاب المعاصر Math

يعتبر كتاب المعاصر Math للصف الثالث الثانوي، 4 كتب وليس كتابا واحدا فقط، حيث يتواجد 4 أقسام في هذه المادة “ الاستاتيكا”، بالإضافة إلى وجود “ الجبر والهندسة الفراغية، والديناميكا، والتفاضل والتكامل”، وهذه النقطة هي التي تسببت في ارتفاع سعر الكتب الخارجية لهذه المادة التي تتكون من 4 كتب وليس كتابا واحدا.

كتاب المعاصر Math للصف الثالث الثانوي

رد فعل السوشيال ميديا على ارتفاع سعر كتاب المعاصر Math

استقبل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فئة الطلاب وأولياء الأمور، خبر ارتفاع سعر كتاب المعاصر Math للصف الثالث الثانوي، باستياء شديد وسخرية من الخبر، حيث جاءت بعض التعليقات: 

  • شوف ازاي حاسبينها بالسحتوت، 822 جنيه مش مثلا 825، ناس مايقبلوش مليم سحت!! ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. 
  • ده لو فيثاغورس كاتبه بنفسه مش هيبقى بالسعر ده
  • أكيد جواه ورقة الامتحان
  • كل فصل يشترك في شراء كتاب واحد ويقسموا ثمنه على عددهم ويصوروه نسخة لكل واحد
  • بجد المعاصر زودها أوي لما نكون في ابتدائي والكتاب معدي 150 جنيه حرام والله حسبي الله ونعم الوكيل
  • اي؟ الله يكون في عون الأهالي.. على أيامي كنت بجيبه بـ 25 جنيه وباخد عليه كتاب هدية
  • ليه هو المعاصر هييجي اللجنه معاه ويغششه

لا يفوتك… 

txt

ما لا تعرفه عن الطعمية.. مفاجآت غير متوقعة عن أكلة الشعب

txt

200 وظيفة يوميًا.. قصة شاب تطوع مجانًا لمساعدة الباحثين عن فرص عمل

txt

أمه قالتلي ريحتك بصل.. نيرمين الفقي وحكايات زواج لم يكتمل

txt

في لايف على فيسبوك.. زوجة تكتشف أن لها ضُرة فكيف تصرفت| شاهد

txt

بتشل لو وقفت على سجادة الصلاة..كيف يعيش عريس الغربية مع السحر الأسود؟

txt

مديحة يسري وأحمد سالم .. قصة أذكى اعتراف بالحب في تاريخ الوسط الفني

txt

نشر صورًا غريبة من غرفة نومه.. عريس يثير الجدل بقصة سحر سفلي أفسد حياته

txt

امتياز في الطب | تفاصيل مؤلمة لمصرع طالب يوم نجاحه بـ قنا

txt

دعوة رسمية لمصر للمشاركة بالهند .. ماذا تعرف عن قمة الـ 20؟

txt

توقف قلبها 22 دقيقة.. جومانا ياسر بطلة مصر تعود للحياة بمعجزة |فيديوجراف

كتاب المعاصر Math طلبة الثانوية العامة كتاب المعاصر Math للصف الثالث الثانوي أولياء الأمور الدروس الخصوصية سبب ارتفاع سعر كتاب المعاصر Math السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

سبب الطلاق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

مفاجأة صادمة للطلاب .. أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر

قانون العمل الجديد.. إجازات تمنح لأول مرة وزيادة المرتبات

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

الوقت مناسب للشراء .. اِعرف سعر الذهب عيار 21 في ختام اليوم |فيديو

قولي مش هتسيبيني .. فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين بعد احتجاز والدتها بمصحة

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

ترشيحاتنا

ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف مصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة

اكتشاف جداريات آشورية في الموصل يعود تاريخها إلى 2700 سنة

بعد ارتفاع أسعار الدقيق|مصير رغيف العيش المدعم.. ورد مجلس الوزراء

كيفية التعامل مع الشائعات؟.. الإفتاء: 5 أعمال تقيك عقوبة هذا الإثم

حسام حبيب يروي تفاصيل التعدي على شيرين: "نازلة حافية ومفتوح عليها مطواة"

باريس سان جيرمان يهزم أجاكسيو بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسلحة ثقيلة ومؤلفات جيدة.. أوكرانيا تخطف الأنظار في معرض فرانكفورت للكتاب

تحذير لطلاب المدارس.. عصائر معلبة ضارة بالصحة في الأسواق

أقوى من الفياجرا.. مشروب يعالج الضعف الجنسى |تعرف عليه

أتقل حلق فى العالم.. رضوى الشربيني تثير ضجة بإطلالة جديدة|شاهد

فيديو

نهاية رونالدو .. هل سيغيب عن البرتغال في كأس العالم؟

تخفيض 25 % في هذه الحالة.. تفاصيل جديدة بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

مئات الإصابات بـ إنفلونزا الخنازير في الكويت | فيديو بـ تفاصيل الأزمة

أقصر فترة حكم.. بريطانيا في مفترق طرق بعد استقالة رئيسة الوزراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ