امتياز في الطب | تفاصيل مؤلمة لمصرع طالب يوم نجاحه بـ قنا

فاجعة فجرت حالة من الحزن الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر مصرع الطالب محمد عصام طالب كلية الطب بجامعة قنا، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكى، أمس الجمعة، بجزيرة دندره في محافظة قنا.

حالة من الحزن الشديد خيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنطقة مسكن طالب الطب محمد عصام، فور علمهم بوفاته، خاصة وأنه كان محبوبا من الجميع، إذ تحولت الصفحات التي تهتم بشئون قنا عبر موقع فيسبوك، إلى صفحات لنعي فقيدهم.

ملحقش يفرح بالامتياز

كان الفقيد الطالب محمد عصام يدرس في العام الخامس من كلية الطب بجامعة قنا، وفي ليلة وفاته، ظهرت نتيجة العام الدراسي، ليتضح أنه حصل على الامتياز، إلا أن قدره كان أن يحتفل بنجاحه في مثواه الأخير.

تعرض الطالب الفقيد محمد عصام لحادث انقلاب سيارة ملاكي، أمس الجمعة، بجزيرة دندرة في محافظة قنا، بعد أن ظهرت نتيجة نجاحه في العام الخامس من الكلية، حيث شيع الكثير من أهالي محافظة قنا جثمانه وسط حزن شديد.

حالة من الحزن يخيم على السوشيال ميديا

خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الحزن الشديد عبر صفحات قنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ قاموا بنعي الطالب محمد عصام المتوفي، مقدمين العزاء لأسرته، داعيين أن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

كتبت إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ وداع وحزن على وفاة طالب طب بحادث انقلاب سيارة بجزيرة دندرة، حزن كبير خيم على طلبة كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، بعد فقدانهم صديقهم محمد عصام في حادث انقلاب سيارة أمام جزيرة دندرة، رحمة الله على الفقيد كان دائمًا بين محبة من أقرانه”.

ودع كثير من أصدقاء ومحبي وأقارب الفقيد الطالب محمد عصام، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعبارات تعبر عن مدى حزنهم وصدمتهم الكبيرة لحظة تلقيهم الخبر، داعين الله عز وجل بان يغفر له ويتغمده في رحمته الواسعة.