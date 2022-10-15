عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

امتياز في الطب | تفاصيل مؤلمة لمصرع طالب يوم نجاحه بـ قنا

طالب الطب المتوفي
طالب الطب المتوفي محمد عصام

فاجعة فجرت حالة من الحزن الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر مصرع الطالب محمد عصام طالب كلية الطب بجامعة قنا، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكى، أمس الجمعة، بجزيرة دندره في محافظة قنا.

حالة من الحزن الشديد خيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنطقة مسكن طالب الطب محمد عصام، فور علمهم بوفاته، خاصة وأنه كان محبوبا من الجميع، إذ تحولت الصفحات التي تهتم بشئون قنا عبر موقع فيسبوك، إلى صفحات لنعي فقيدهم.

txt

دعوة رسمية لمصر للمشاركة بالهند .. ماذا تعرف عن قمة الـ 20؟

txt

توقف قلبها 22 دقيقة.. ماذا حدث لبطلة منتخب مصر في الترايثلون؟.. صور

ملحقش يفرح بالامتياز 

كان الفقيد الطالب محمد عصام يدرس في العام الخامس من كلية الطب بجامعة قنا، وفي ليلة وفاته، ظهرت نتيجة العام الدراسي، ليتضح أنه حصل على الامتياز، إلا أن قدره كان أن يحتفل بنجاحه في مثواه الأخير.

تعرض الطالب الفقيد محمد عصام لحادث انقلاب سيارة ملاكي، أمس الجمعة، بجزيرة دندرة في محافظة قنا، بعد أن ظهرت نتيجة نجاحه في العام الخامس من الكلية، حيث شيع الكثير من أهالي محافظة قنا جثمانه وسط حزن شديد.

حالة من الحزن يخيم على السوشيال ميديا

خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الحزن الشديد عبر صفحات قنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ قاموا بنعي الطالب محمد عصام المتوفي، مقدمين العزاء لأسرته، داعيين أن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

كتبت إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ وداع وحزن على وفاة طالب طب بحادث انقلاب سيارة بجزيرة دندرة، حزن كبير خيم على طلبة كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، بعد فقدانهم صديقهم محمد عصام في حادث انقلاب سيارة أمام جزيرة دندرة، رحمة الله على الفقيد كان دائمًا بين محبة من أقرانه”.

ودع كثير من أصدقاء ومحبي وأقارب الفقيد الطالب محمد عصام، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعبارات تعبر عن مدى حزنهم وصدمتهم الكبيرة لحظة تلقيهم الخبر، داعين الله عز وجل بان يغفر له ويتغمده في رحمته الواسعة.

مواقع التواصل الاجتماعي محمد عصام جزيرة دندرة ملحقش يفرح بالامتياز السوشيال ميديا فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 3-0 في دوري أبطال أفريقيا

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022 .. رابط الاستعلام والسداد

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع.. الوزارة تنفي

كولر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل عمرو السولية .. تفاصيل

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

كنت مريضة وهو استغل ضعفي.. شاب يعتدي على خطيبته في الصف

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يعلن عودة الإنترنت إلى أوكرانيا

المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: التوصل لاتفاق مع مصر قريبا جدا

تورّم عينيّ غادة عبد الرازق .. إصابة الفنانة في بيتها | خاص بالتفاصيل

أحمد موسى: يتم إزالة جبال لتنفيذ محاور وطرق لتسهيل الحركة المرورية

انتشار القناصة | اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في الضفة الغربية

مفيش حظر بيع.. وزيرة الهجرة: المواطن مش هيدفع جمارك على السيارة المستوردة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

مش بعمل حاجة غلط .. كيف دافعت سارة سلامة عن ملابسها الجريئة

فيديو

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بسبب الطقس .. ونصائح مهمة لـ الصحة |فيديو

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ