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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

دعوة رسمية لمصر للمشاركة بالهند .. ماذا تعرف عن قمة الـ 20؟

قمة العشرين
قمة العشرين

أشاد الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الخارجية الهندي، بدور مصر في الحفاظ على البيئة وتقديم الدعم الكافي لدول الجنوب في تلك الأزمة، موضحًا أن دولة الهند تؤيد استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

في كلمة وزير الخارجية الهندي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، دعا مصر بالنيابة عن بلاده، لتكون ضيفة في قمة الـ 20 القادمة، معتبرًا أن وجود مصر سيمثل إضافة قوية للقمة.

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 الهند تستضيف قمة العشرين 

من المقرر ان تستضيف دولة الهند، قمة مجموعة العشرين، خلال شهر سبتمبر من العام القادم 2023، والتي تستمر على مدار يومين في العاصمة الهندية نيودلهي، لتترأس الهند مجموعة الـ 20، والتي تستمر لمدة عام من الأول من ديسمبر المقبل، وحتى الثلاثين من نوفمبر من العام المقبل.

من المتوقع أن تحتضن الأراضي الهندية أكثر من 200 اجتماع للدول الـ 19 الأعضاء، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي في المجموعة.

معلومات عن قمة العشرين 

  • تعتبر قمة العشرين منتدى دولي يجمع الحكومات ومُحافظي البنوك المركزية من 19 دولة والاتحاد الأوروبي.
  • تأسست المُنظمة عام 1990، بهدف مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي، ولمعالجة القضايا التي تتجاوز مسئوليات أي شخص.
  • قامت مجموعة الـ 20 منذ عام 2008م بتوسيع جدول أعمالها، حيث أصبح يشارك فيها رؤساء الحكومات أو رؤساء الدول، بالإضافة إلى وزراء المالية ووزراء الخارجية ومراكز الفكر.
  • تتكون مجموعة العشرين من 19 دولة أعضاء، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
  • تُمثل اقتصاديات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مُجتمعة حوالي 90% من إجمالي الناتج العالمي، و 80% من التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم، وما يقرب من نصف مساحة اليابسة في العالم.
  • تهتم مجموعة العشرين بالجمع بين الأنظمة ذات الاقتصادات الصناعية النامية المهمة لمناقشة القضايا الرئيسية في الاقتصاد العالمي
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