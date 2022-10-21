منح 30 ألف دينار للزواج الثاني في ليبيا.. قصة خبر أشعل السوشيال ميديا

تداول المواطنون والشباب الليبيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أقاويل تثير حالة من الجدل الواسع، بين ساخر ومؤيد ومعارض عن منح حكومة عبد الحميد الديبية منحة قدرها 30 ألف دينار لكل من يتزوج بامرأة ثانية.

حالة من الجدل الواسع أصابت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، خاصة وأن تلك الأخبار تم تداولها على نطاق واسع، موضحه أن حكومة الديبية أصدرت القرار بصرف مبلغ 30 ألف دينار لكل ليبي يقرر الزواج من امرأة ثانية.

صرف 30 ألف دينار منحه لمن يتزوج الزوجة الثانية

تداولت العديد من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، خبرًا وصفته الصفحات بأنه خبر عاجل، حيث جاء مضمون الخبر “ السيد عبد الحميد الديبية يصدر قرارًا بصرف مبلغ 30 ألف دينار لكل ليبي يتزوج الزوجة الثانية على ألا يقل عمرها عن 25 سنة”.

حقيقة منح مكافأة لمن يتزوج الثانية في ليبيا

تسبب انتشار هذا الخبر في إحداث حالة من البلبلة في ليبيا، فكان من الضروري تأكيد مصداقية هذا النبأ الذي انتشر بسرعة كبيرة، حيث تبين أن هذه الأقاويل عارية تمامًا من الصحة.

لم تنشر المواقع الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية، أو المواقع الإخبارية الموثوقة، أي قرارات تفيد صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد أن السلطات الليبية لم تصدر أي قرارات مماثلة لهذه الأنباء المنتشرة.

منظومة منحة دعم الزواج في ليبيا

كانت حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الليبية طرابلس، قد أطلقت في سبتمبر عام 2021، منظومة منحة دعم الزواج، لدعم الشباب المقبلين على الزواج، من خلال منحهم مبلغ 40 ألف دينار مناصفة لكل ثنائي.

اشترطت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس لمنح منحة دعم الزواج للشباب أن تكون الزوجة ليبية، دون أن يكون لها أي علاقة بتعدد الزوجات.