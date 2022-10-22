أول ظهور لـ يسرا في مهرجان الفضائيات العربية بعد وفاة هشام سليم

ظهرت الفنانة يسرا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية مساء اليوم لأول مرة منذ وفاة الفنان هشام سليم.



توافد نجوم الدراما مساء اليوم على أحد فنادق التجمع الخامس لحضور فعاليات مهرجان الفضائيات العربية الذي يقام سنويا بحضور عدد كبير من الفنانين.

وحضر على السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية كل من خالد النبوي ومحمد أبو جبل حارس المرمى، محمد محمود عبد العزيز، خالد سرحان، أحمد محمد ماهر ومنة شلبي ودنيا عبد العزيز محسن محيي الدين وغيرهم.

واختار مهرجان الفضائيات العربية، إطلاق اسم الراحل هشام سليم على الدورة الثالثة عشرة من المهرجان، وذلك تقديرا لأعماله العديدة التى قدمها سواء فى السينما أو الدراما التلفزيونية، بعد رحيله.

تحت إدارة مهرجان الفضائيات العربية، برئاسة الإعلامي أحمد عليوة، بدورته الثالثة عشرة، أغلق باب التصويت لاختيار الأفضل لعام 2022، قبل توزيع الجوائز مساء اليوم.



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