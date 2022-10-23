بازوكا: بداية الاسماعيلي في الدوري مطمئنة.. وهزيمة المصري بثلاثية مفاجأة

أشاد سيد عبد الرازق بازوكا نجم النادي الاسماعيلي السابق ، بآداء الدراويش أمام الأهلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز ، رغم هزيمة الفريق بهدف نظيف على ستاد برج العرب .

وقال بازوكا في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN" : " آداء الاسماعيلي أمام الأهلي مبشر بالخير رغم الهزيمة ، وينبئ عن موسم متميز ،

وأتوقع ألا تتكرر معاناة الموسم الماضي ، خاصة في وجود الإسباني خوان كارلوس جاريدو على رأس القيادة الفنية للدراويش ، وهو مكسب كبير للنادي هذا الموسم.

و أضاف: هزيمة المصري أمام سيراميكا كليوباترا بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري الممتاز، مفاجأة كبرى، خاصًة بعد الصفقات العديدة التي أبرمها مجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي ، واستقدام إيهاب جلال كمدير فني.