شي جين بينج يفوز بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني

فاز الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأحد بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" حصل شي جين بينج اليوم الأحد على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني.

وأمس السبت، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، اختتام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي استمر سبعة أيام، مؤكدا ضرورة امتلاك "جرأة الكفاح من أجل تحقيق النصر".

ودعا شي في ختام المؤتمر الذي عقد خلاله اجتماعات مغلقة مع كبار المسؤولين في بكين، متوجها على المندوبين في قاعة الشعب إلى أن يكون لديهم "جرأة النضال وجرأة الفوز". وقال "اعملوا بجد وكونوا عازمين على المضي قدما".

ويعقد حوالى 2300 مندوب اختارتهم سلطات الحزب في بكين منذ الأسبوع الماضي، بهدف تغيير فريق قيادة الحزب وبالتالي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ورسم التوجهات المستقبلية للبلاد، بحسب وكالة فرانس برس.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن تشكيل اللجنة المركزية الجديدة التي تعد "برلمانا" داخليا للحزب، أقر لكنها لم تكشف عن للائحة التي تضم حوالى مئتي عضو.