خالد عيش :المؤتمر الاقتصادي يؤكد استمرار الدولة في عملية الإصلاح

أكد خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ،نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ أن المؤتمر الاقتصادي المنعقد اليوم الأحد ،يأتي في توقيت مهم ،ووسط تحديات كبيرة تتطلب الحوار من أجل الاستمرار في المضي قدما نحو الجمهورية الجديدة .

وقال خالد عيش في تصريحات صحفية له: إن رسالة انعقاد المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت هي استمرار الدولة في عملية الإصلاح الاقتصادي القائم على الحوار مع جميع الأطراف المعنية،موضحا أن هذا المؤتمر يبرهن على أن الرئيس يشعر بهموم المواطن ،وبالتحديات التي تواجهه ،وهو ما يتطلب الجلوس مع جميع الأطراف الاقتصادية من أجل الخروج بتوصيات واراء تخدم التنمية ،وتوفر فرص العمل .

واضح خالد عيش ان كل المؤشرات تؤكد أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تحقيق أهداف المؤتمر، والوصول لحلو جذرية للمشكلات العالقة، حيث يستهدف النهوض بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وسبل النهوض بالقطاع الخاص بالإضافة لحلول جذرية لمشاكل التضخم والتي تستوجب زيادة الإنتاج.