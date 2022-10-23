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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس سنة وغرامة 20 ألفا عقوبة السماح لمن أقل من 18 عاما بالقيادة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله طفل حال قيادته سيارة وبجواره شخص بالغ بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، ويقوم خلاله القائم على التصوير بمعاتبة البالغ على ذلك.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وأمكن تحديد وضبط مالك السيارة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة قيادة السيارة لمن أقل من 18 عاما

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة لمن أقل من 18 عاما.

ويعاقب قانون المرور بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالقيادة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يشغلون الصبية الذين لم تتجاوز سنهم 18 عامًا.

وتعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على الترخيص من المرور.

كما نص قانون المرور على أنه: "تنقضي صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد، ويكون مدة ترخيص المركبة في موعد لا يتجاوز الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص".

وتعتبر الرخصة وفقًا لـ قانون المرور سارية خلال هذه المهلة سابقة الذكر شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجباري لهذه المدة.

وينص قانون المرور على تجديد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها كما يجوز تجديدها بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتبارية جاز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره.

ولا تجدد رخصة المركبة وفقًا لـ قانون المرور إلا بعد تقديم المرخص له ما يدل على أدائه للمبالغ المستحقة بالإخطار الوارد من الهيئة العامة للطرق والكباري إن وجدت.

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