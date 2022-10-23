بفستان أسود.. أسما إبراهيم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شاركت الاعلامية أسما إبراهيم، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير.

ونشرت مقدمة برنامج حبر سري، الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها باطلالة جذابة مرتدية فستان اسود و اعتمدت مكياج جذاب، نالت اعجاب متابعيها.

وتقدم اسما ابراهيم برنامج حبر سري بموسمه الثالث على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس و الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتستضيف من خلاله العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.

برنامج حبر سرى



يأتي الموسم الثالث للبرنامج بعد النجاح الكبير الذى حققه بالموسم الاول والثانى، وأعلنت الإعلامية أسما إبراهيم بأن هذا الجزء سيكون به الكثير من المفاجآت المختلفة عن المواسم السابقة .