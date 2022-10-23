زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب مقاطعة في الفلبين

قال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) اليوم الأحد إن زلزالا بلغت قوته 1ر5 درجة ضرب قبالة منطقة "سارانجاني" في إقليم "دافاو أوكسيدنتال".



وأضاف المعهد - حسبما نقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الزلزال تم تسجيله في حوالي الساعة 15ر10 صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد، مشيرا إلى أنه وقع على بعد حوالي 447 كيلومترا من جزيرة "بالوت" وعلى عمق 259 كيلومترا.



ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال كما أنه من غير المتوقع أن يتبعه هزات ارتدادية.



يشار إلى أنه عادة ما تتعرض الفلبين إلى الزلازل حيث أنها تقع داخل حلقة النار في المحيط الهادي.

