الكيلو بـ 12 جنيها.. أسعار الأرز اليوم| وهذا موعد انخفاضه

ارتفعت أسعار الأرز خلال اليوميين الماضيين ليرتفع سعر طن أرز الشعير حوالى 300 جنيهًا، وذلك بعد استقرارها خلال الأسبوع الماضي ، وذلك رغم استمرار موسم الحصاد منذ سبتمبر الماضي وحتي ديسمبر المقبل.

وعلى الرغم من أن المعروض من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي خلال الفترة الحالية إلا أن التجار يحاولون السيطرة على السوق وزيادة السعر بالسوق المحلية، إضافة إلى أن الطلب على الأرز بدأ مازال في المتوسط.



أسعار الأرز اليوم الأحد فى مصر

وسجل الأرز 9500 جنيهاً للنوع عريض الحبة، في المقابل سجلت الأسعار للطن رفيع الحبة حوالي 8700 جنيه في الأسواق لدى المضارب، كما يتراوح سعر الأرز الأبيض ما بين 13 – 17 ألف جنيه للمستهلك النهائي بعد الزيادات الأخيرة وفقاً للنوع والحبة والمنطقة، موضحاً ان البعض يحاول استغلال ضعف الرقابة في محاولة زيادة السعر.

أسعار الأرز بمنافذ وزارة الزراعة

وتطرح وزارة الزراعة أسعار الأرز أقل من الخارج، حيثُ يسجل سعر الأرز بمنافذ وزارة الزراعة 12 جنيهًا فى حين أنه يصل إلى 17 جنيهًا بالأسواق بالخارج.

أسعار الأرز

سعر المكرونة والزيت

أما سعر المكرونة فيتراوح من 5 لـ 7 جنيهات، أما الزيت فيتراوح سعره من 28 لـ 32 جنيهًا على حسب سعره، أما الدقيق فيصل سعره إلى 15 جنيهًا

قرار منع تصدير الأرز

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، على استمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز الأبيض إلى خارج ‏الجمهورية لتلبية احتياجات المواطن من الأرز والحفاظ على استقرار ‏أسعار الأرز الأبيض بالأسواق.

ووجه الوزير ‏مديري المديريات التموينية بتلك المحافظات بمد استقبال طلبات ‏المضارب التي سوف تقوم بتسويق الأرز الشعير لصالح هيئة السلع ‏التموينية حتى الاثنين القادم مطالبًا بتقديم كل التسهيلات لهم وطالبهم ‏كذلك بإمداد هيئة السلع بالجرد اليومي لتلك المضارب التي وردت ‏الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية لسرعة سداد مستحقاتهم ‏المالية.‏

وشدد وزير التموين ، على مديري المديريات بتسهيل إجراءات التوريد ‏على المضارب والمخازن ووضع لجنة تتكون من عضو الزراعة، ‏وكذلك التموين بكل نقطة سواء بالمضارب أو المخازن لتسهيل الأمر ‏عليهم وحساب نسب التوريد المقررة منهم بسرعة لسداد المستحقات ‏اللازمة لهم. كما طالبهم بسرعة انهاء إجراءات ‏المتقدمين من المضارب والمخازن لتوقيع العقود من خلال ‏إرسالهم الى هيئة السلع التموينية للتوقيع عليها تباعًا، كما شدد عَلى المديريات إنشاء قاعدة بيانات لكل المتعاملين في الأرز بنطاق ‏محافظتهم سواء كانوا تجار او أصحاب مخازن او مضارب، وكذلك ضرورة ‏التنسيق مع مديري مديريات الزراعة عند نقل التقاوي على ان يكون ‏تصريح النقل بموافقة مدير مديرية تموين المحافظة.‏

موعد انخفاض أسعار الأرز



وصرح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنه يتوقع استقرار أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة وسيكون سعر الأرز المعبأ لا يتعدى الـ15 جنيهًا والسايب في 12 جنيهًا وستكون هذه الانفراجة بعد أسبوعين من الآن.

وأوضح خلال تصريحات له: "المنظومة لما قرر الدكتور علي المصيلحي ينفذها الفلاح كان رافض يورد ومضارب القطاع الخاص بدأت ترفع الأسعار أكثر من ألفين جنيه عن سعر المنظومة التي يرغب التموين في استقبالها".