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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يوفر ربحًا للفلاح أكبر من العام الماضي.. «التموين» تعلن سعر الأرز الجديد|فيديو

الارز
الارز

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه تم تحديد سعر الأرز على أساس تقييم لجنة من وزارات الزراعة والمالية والتموين واتحاد الصناعات ومجلس النواب، لافتا إلى تحديدهم سعر الطن بـ6600 ومراعاة هامش ربح أكبر من العام الماضي.

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وأشار عبد المنعم خليل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن وزارة التموين لم تتأخر في تسعير طن الأرز واللجنة المتخصصة هي التي حددت السعر، مؤكدا أن 6600 جنيه للطن يمثل سعراً عادلاً ويوفر هامش ربح للفلاح.

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وتابع: "وزارة التموين لا تتاجر في الأرز ولكن الهدف مما يحدث هو توفير الأرز في المنافذ التموينية دون رفع سعره، وقرار تسعير طن الأرز صدر قبل ضم الأرز بـ15 يومًا"، محذرًا من أي مخالفة وعدم توريد الأرز من قبل الفلاحين، وقال: ما نفعله لعدم رفع الأسعار ومن يمتنع عن توريد الأرز يعرض نفسه للعقوبات.

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