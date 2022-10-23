الدوري الإنجليزي.. خيسوس وساكا يقودان تشكيل آرسنال أمام ساوثهامبتون

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير لفني لفريق آرسنال، التشكيل الأساسي لمواجهة ساوثهامبتون، المقرر لها في تمام الثالثة عصرا، على ملعب سينت ماري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تشكيل آرسنال أمام ساوثهامبتون:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: وايت - ساليبا - جابرييل - تومايسو

خط الوسط: توماس بارتي - تشاكا - مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا - مارتينيلي - جابرييل خيسوس.

ويستهدف فريق آرسنال بقيادة مديره الفني ميكيل أرتيتا تحقيق الفوز على ساوثهامبتون في مباراة اليوم، لتأمين صدارة الدوري الإنجليزي في ظل مطارد مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويواصل الدولي المصري محمد النني غيابه عن آرسنال أمام ساثهامبتون في مباراة اليوم، بسبب معاناته من إصابة في الركبة.



ويتصدر آرسنال ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الخامس عشر بـ 11 نقطة.