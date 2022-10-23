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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإنتاج الزراعى فى ظل مفهوم الاقتصاد الأخضر.. ندوة بالوادي الجديد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم، الأحد، ندوة حول الإنتاج الزراعى فى ظل مفهوم الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية وأثرها على الصحة، وذلك فى إطار التوعية باستضافة مصر لقمة المناخ.

أدار الندوة غادة بصيط محمد، مسئول الإعلام التنموي، تحت إشراف أزهار عبد العزيز محمد، مدير مركز إعلام الخارجة.

حاضر في الندوة الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة، والدكتور إبراهيم محمد حسن، مدير إدارة الثقافة الصحية بالشئون الصحية. 

وعرف الدكتور أيمن كساب التغيرات المناخية، موضحا أنها تغير فى درجات الحرارة، والتى تحدث نتيجة للنشاط الصناعى من الدول الكبرى، وتتأثر بها الدول النامية بشكل كبير نتيجة انبعاثات الغازات الدفيئة مثل غاز ثانى أكسيد الكربون والميثان، والتى تعد من أكثر الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. 

وأوضح أن الإنتاج الزراعى أيضا قد يتسبب فى إطلاق هذه الغازات، لذلك لا بد من استخدام طرق الرى الحديثة والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل آبار الرى والحفاظ على المياه ومنع زراعة المحاصيل التى تتطلب كميات كبيرة من المياه كالأرز. 

وأكد أن كلية الزراعة تقوم بتطوير المناهج الدراسية حتى تتواكب مع التغيرات الحديثة ولترسيخ مفهوم الزراعة الذكية.

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من جانبه، شرح الدكتور إبراهيم محمد أوجه تأثير التغيرات المناخية على الصحة، مؤكدا أن تلوث الهواء يؤثر على صحة الإنسان وعلى المحاصيل الزراعية بسبب الأمطار الحمضية، كما أن التغيرات المناخية تعمل على تغيير بيئة ناقلات الأمراض، والتى ستجعل بعض الأمراض تعاود الظهور، مثل الملاريا وحمى الضنك، وهى أيضا تزيد من مسببات الحساسية والأمراض التنفسية والأزمات القلبية. 

وأوضح دور المواطن فى الحد من التغيرات المناخية، وذلك للحفاظ على صحته وصحة أبنائه، لذلك يجب التقليل من استخدام البلاستيك واستبداله بالمنتجات الورقية أو الزجاج، هذا بالإضافة إلى استخدام المواصلات العامة والإكثار من زراعة الأشجار، وزيادة حملات التوعية بمخاطر التغيرات المناخية.

فعاليات الندوه (1)
فعاليات الندوه (1)
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فعاليات الندوه (7)
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