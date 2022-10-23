احتفالاً بيوم البيئة العربي.. "معاً للتعافي الأخضر" ندوة بكلية الدراسات العليا

عقدت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ممثلة في د نهى سمير دنيا عميد الكلية بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة ويمثلة أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد ندوة بمناسبة يوم البيئة العربي بعنوان " معاً للتعافي الأخضر"

أقيمت الندوة تحت رعايـة محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون للدراسات العليا والبحوث ، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحضر الندوة المستشار نادر جعفر رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ، الوزير المفوض الدكتور محمود فتح الله مدير ادارة شئون البيئة والارصاد الجوية الامين العام لمجلس وزراء البيئة العرب بجامعة الدول العربية، الدكتور خالد فهمي الاستاذ بمعهد التخطيط القومي ووزير البيئة المصري السابق محمد شيرين رئيس محكمه أمن الدوله ،ريهام رفعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، علاء سرحان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، منسق الندوة هدي هلال.

وابدت غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة سعادتها بمشاركة الحضور الكريم في ندوة تعتبر من الموضوعات الملحه بل والأكثر خطورة علي المستويين الاقليمي والدولى وهدفها تنمية وعي المواطن المصري والعربي بأهمية التعافي الأخضر.

واكدت ان جامعة عين شمس من طليعة المؤسسات العلمية والتعليمية في مصر التي تحرص على المساهمة الفاعلة في مساندة الجهود الجادة للدولة لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بشكل أكبر.

وأضافت أن الجامعة لها باع طويل في اقامة انشطة كثيرة لتدوير النفايات ولتخفيض البصمة الكربونية للبنية التحتية في حرم جامعة عين شمس وانشطة أخري عديدة منها البحثية وذلك لايجاد حلول علمية للتكيف مع التغيرات المناخية وانشطة تعليمية تدريبية مثل انشاء وحدة التحول للاخضر بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية والتي تعتبر من المشروعات التعليمية الاسترشادية الرائدة والتي تم ضمها لانجازات رئيس الجمهورية البيئية وايضا المشاركة في تدريب واعداد الطلاب ليكونوا سفراءا للمناخ وهذا بالإضافة الى مساهمات الجامعة في تحقيق مصر لاهداف التنمية المستدامة عن طريق اقامةمشروعات وانشطة مختلفة والاستعداد لاستضافة قمة المناخ COP 27 في نوفمبر القادم.



وقال أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة ، نجتمع اليوم لنحتفل باليوم العربي للبيئة والذي يوافق الرابع عشـر من أكتوبر في كل عام، والذي تأتي أهميته في توحيد جهود العالم العربي لحماية البيئة العربية والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية بما يساهم في تحقيق مستقبل أفضـل للأمة العربية، ويضمن صحة الإنسان وكوكب الأرض، وحيث أقرت أعمال الدورة 33 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون البيئة بجامعة الدول العربيـة شـعـار يوم البيئة العربي لعام ٢٠٢٢ لتكون الاحتفالات تحت شعار:" معا للتعافي الأخضر" مطالباً بحشد الجهود وإيجاد الحلول الجذرية للمشكلات البيئية.

وأشاد بدور القيادة السياسيه في التصدى للكوارث البيئية وإظهار مدي الخطوره علي مصر ودول العالم من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP 27 كذلك التأكيد علي ما يتعلق بالمسؤولية المشتركه بين كل الأطراف لإيجاد حلول واضحه للازمة الراهنه.

وابدي خالد فهمي الاستاذ بمعهد التخطيط القومي ووزير البيئة المصري السابق سعادته بالتواجد في رحاب جامعة عين شمس وتوجه بالشكر للاتحاد العربي للتنمية المسامه وكليه الدراسات العليا والبحوث البيئية علي دعوتها الكريمة.

وأشار الى ان التعافي الأخضر هو اداه من ادوات التنمية المستدامه والتي من خلالها نستطيع تقديم مستقبل أفضل لابناءنا وعليه فان التعافي الأخضر اسلوب حياه ليس مسألة مرحلية تنتهي بمجرد انتهاء الحدث هذا العام، بل التزام ومصير. فلابد من تضمينها في السياسات والخطط الحكومية منذ اللحظة الراهنة. وتبدو الإشكالية في تكاليف التعافي الأخضر. حيث يرى أصحاب المصلحة في هذا التوجه تكاليفاً باهظة. ومثلما يحتاج الموضوع إلى توعية، فإنه يتطلب تفاوضاً وتوافقاً على عدد من الأمور أبرزها التعويضات أو مساندة الدولة المادية لإحداث التحول المطلوب.

وأضاف لابد وأن نرى مخصصات استثمارية في الموازنة العامة للتعافي الأخضر. كما يجب أن نضع اشتراطات بيئية للقيام بالأنشطة العقارية والصناعية مصحوبة برقابة صارمة.

ورحبت نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ب الحضور في رحاب جامعة عين شمس وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.

واشارت الى ان هذه الندوة تنعقد هذا العام في ظل ظروف واحداث دولية غير مسبوقة فنجد العالم من حولنا وهو في طريقه للتعافي من جانحة كورونا نجد تضخم عالمي جامح وتباطؤ في الاقتصاد العالمي واضطرابات في سلاسل امداد السلع الرئيسية على مستوي العالم، وفي نفس الوقت نجد ان قضية التغيرات المناخية واستدامة الموارد أضحت من القضايا الملحة التي وجب علي المجتمع الدولي ان يجتهد اكثر ويبذل جهدا أكبر للتوصل الى اتفاق ملزم لجميع الاطراف من دول متقدمة واخري نامية مشتملا علي ايجاد الية ومصادر للتمويل المستدام.

وقالت: نحن في مصر لسنا بعيدين عن ما يحدث في العالم من تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وايضا من تأثيرات التغيرات المناخية المحتملة علي مختلف نواحي الحياة في مصر والعالم العربي، ويعول المجتمع الدولي على اهمية دور مصر في إنجاح قمة المناخ في شرم الشيخ تماشيا مع الدور المهم الذي تقوم به مصر في السنوات القليلة الماضية في التوصل الى توافق في وجهات النظر والعمل المشترك مع مختلف بلدان المنطقة العربية والأفريقية.

وأكد الوزير المفوض محمود فتح الله مدير ادارة شئون البيئة والارصاد الجوية الامين العام لمجلس وزراء البيئة العرب بجامعة الدول العربية ان العالم أجمع على مدى العامين الماضيين قد عانى من جائحة كورونا التي تسببت في توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية وكبدت العالم خسائر فادحة، وقد كان البحث عن تعاف منها هدفاً عالمياً يسعى الجميع إلى تحقيقه.

وأشار إلى أن الدول العربية اختارت طريقاً لتحقيق التعافي الاقتصادي لا يكون على حساب إحداث تدهور في البيئة، وإنما أخذ البعد البيئي في الاعتبار عند العودة إلى ممارسة الأنشطة الإنتاجية والاستهلاكية التي توقفت خلال الأزمة فكان أن قررت الدول العربية أن ترفع شعار "معاً للتعافي الأخضر".

وأشار الى إن الجامعات ومراكز الأبحاث تلعب دوراً هاماً في توجيه الفكر في المجتمع نحو تبني سلوكيات خضراء تراعي البيئة وترفع من الوعي بقضاياها، ونحن نثق في أن كلية الدراسات البيئية وجامعة عين شمس بشكل عام تقومان بدور كبير في خلق جيل قادر على حماية البيئة وتبني قضاياها عن وعي وإدراك . ولا أدل على ذلك من احتضان الجامعة لفعاليات هذا الاحتفال بيوم البيئة العربي لهذا العام.

وابدي نادر جعفر رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة سعادته بتواجده في رحاب جامعة عين شمس وتنظيم هذا الملتقي بعنوان معا للتعافي الأخضر والذي يأتى بالتزامن مع الاحتفال باليوم العربي للبيئة وفي ظل التعافي من جائحة كورونا واهمية نشر الوعي البيئي ومواجهه التحديات التي تواجه العالم باكمله ومكافحة التصحر واهداف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وغيرها من الموضوعات التي تؤثر علي حياه المواطن العربي.

ناقشت الندوة عدة محاور من بينها دعم كافة المشروعات التي تساهم في الحد من التلوث البيئي ، سبل التعاون مع المنظمات والهيئات الرسـميةوالمجتمعية لتخفيف آثار التغيرات المناخية ، تعزيز كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ووســـائل المواصلات النظيفة بالاضافة الى تعزيز العمل البحثي للحفاظ علي التنوع البيولوجي وأهمية الإدارة البيئية المستدامة للموارد الطبيعية كذلك تعزيز الأهداف التي تحقق الاقتصـاد الأخضر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصديقة للبيئة المحققة لأهداف التنمية المستدامة، مناقشـة أهم القضـايا والتحديات.