بنات عبد الرحمن.. أول فيلم أردني يعرض تجاريا في دور العرض المصرية

بعد انطلاقته التجارية الناجحة في عدة دول عربية، يبدأ فيلم "بنات عبد الرحمن" رحلته في دور العرض المصرية، بحضور مخرجه زيد أبو حمدان وبطلته النجمة صبا مبارك والمنتجة آية وحوش، بالإضافة لعدد من النقاد والإعلاميين والفنانين، ليعود الفيلم إلى الجمهور الذي سبق ومنحه جائزة الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وتتولى MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

إطلاق "بنات عبد الرحمن تجاريًا" في عدة دور عرض مصرية، هو الأول لفيلم أردني في تاريخ السينما المصرية، ليضاف هذا إلى إنجاز الفيلم بالاستمرار في السينمات الأردنية لـ 8 أسابيع على التوالي في سابقة هي الأولى أيضًا، ولتستمر جولة العروض التجارية عربيًا والتي استمرت في تونس والإمارات والسعودية والكويت .

وتقول النجمة صبا مبارك: "فخورة بعرض الفيلم في عدة سينمات في بلدي الثاني مصر، المكان الذي منحه جائزة الجمهور في عرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة، ما زلت أتذكر صدى استقبال الجمهور والتصفيق حينها في دار الاوبرا.

بنات عبد الرحمن :

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