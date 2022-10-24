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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اعتداء لاعب روما على حكم مباراة نابولي.. فيديو

صدى البلد

اعتدى ريك كارسدورب لاعب نادي روما، على حكم مباراة فريقه أمام نادي نابولي، بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

والتقى نادي روما أمام منافسه نابولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي، في اللقاء الذي انتهى بفوز نابولي بهدف مقابل لا شيء.

واعتدى ريك كارسدورب على  إيراتي حكم مباراة روما ونابولي، اعتراضًا على قراراته خلال أحداث اللقاء، بعد هزيمه فيريقه أمام نابولي.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لمصلحة نادي نابولي، اللاعب فيكتور أوسمين في الدقيقة 80 من المباراة بعد تمريرة رائعة من ماتيو بوليتانو.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد نابولي للنقطة 29، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، في حين يظل روما في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

 

مباراة روما القادمة.. 

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نابولي يفوز على روما بهدف في الدوري الإيطالي

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شوط أول سلبي بين روما ونابولي في الدوري الإيطالي

ويستعد نادي روما لمواجهة نظيره فريق هيلاس فيرونا، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

في حين يلتقي نادي نابولي أمام نظيره فريق ساسولو، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

 

الدوري الايطالي روما ساسولو نادي روما بطولة الدوري هيلاس فيرونا

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