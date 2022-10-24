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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج  تدريبي حول تصنيع العجوة بقرية النصر ببئر العبد

برنامج تدريبي علي
برنامج تدريبي علي صناعة العجوة بسيناء

تنظم مديرية التضامن الإجتماعى محافظة 

شمال سيناء،  برنامج  تدريبي  حول تصنيع العجوة بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية النصر  مركز بئر العبد ، من خلال جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد،  وذلك  لتدريب السيدات على مراحل تصنيع العجوة والاشتراطات الصحية ومعايير الجودة فى الإنتاج والمدخلات الحديثة والمطورة فى مجال التعبئة والتغليف.

 

٥ ايام 

 

وقد حاضر فبها  الدكتور شريف عابد المدرس بقسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة العريش شمال سيناء، بحضور  20 سيدة وفتاة من قرية النصر مركز بئر العبد  .
  حيث يستمر برنامج التدريب لمدة  5 ايام وينتهي يوم الخميس 23 اكتوبر 2022 م
وتؤهل ورش العمل السيدات علي إقامة مشروعات متناهية الصغر تعتمد علي توافر المقومات الداعمة لصناعة العجوة خاصة وان هناك الآلاف من أشجار النخيل المنتجة بقري مركز بئر العبد.

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بئر العبد برنامج تدريبي تصنيع العجوة

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