برنامج  تدريبي حول تصنيع العجوة بقرية النصر ببئر العبد

تنظم مديرية التضامن الإجتماعى محافظة

شمال سيناء، برنامج تدريبي حول تصنيع العجوة بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية النصر مركز بئر العبد ، من خلال جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد، وذلك لتدريب السيدات على مراحل تصنيع العجوة والاشتراطات الصحية ومعايير الجودة فى الإنتاج والمدخلات الحديثة والمطورة فى مجال التعبئة والتغليف.

٥ ايام

وقد حاضر فبها الدكتور شريف عابد المدرس بقسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة العريش شمال سيناء، بحضور 20 سيدة وفتاة من قرية النصر مركز بئر العبد .

حيث يستمر برنامج التدريب لمدة 5 ايام وينتهي يوم الخميس 23 اكتوبر 2022 م

وتؤهل ورش العمل السيدات علي إقامة مشروعات متناهية الصغر تعتمد علي توافر المقومات الداعمة لصناعة العجوة خاصة وان هناك الآلاف من أشجار النخيل المنتجة بقري مركز بئر العبد.