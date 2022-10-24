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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد نبيل عيسى.. تعرف على أبرز أعماله

نبيل عيسى
نبيل عيسى

يحل اليوم الإثنين، عيد ميلاد الفنان نبيل عيسى، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز أعماله، وبعض المعلومات عنه:

نبيل عيسى هو ممثل مصري، بدأ التمثيل في عام 2006 عندما شارك الفنان محمد هنيدي في بطولة فيلم (يا أنا يا خالتي)، وبعدها عمل بين السينما والتليفزيون، فشارك سينمائيًا في أفلام (أنا مش معاهم، عمليات خاصة، زي النهاردة، بدون رقابة)، وفي مسلسلات (عايزة أتجوز، ريش نعام، المواطن إكس، العملية مسي، سرايا عابدين).

 

أبرز أعمال نبيل عيسى:

نص جوازة (فيلم) 2018.
مش رايحين في داهية 2017.
من 30 سنة 2016.
سكر مر (فيلم) 2015.
خانة اليك 2015.
يا انا يا خالتي 2005.
استغماية 2006.
ملك وكتابة 2006.
عمليات خاصة 2007.
أنا مش معاهم 2007.
زي النهاردة 2008.
بدون رقابة 2009.
عايزة أتجوز 2010.
أحاسيس.
ريش نعام 2010.
دوران شبرا 2011.
المواطن أكس 2011.
طرف ثالث 2012.
تحت الارض 2013.
العملية ميسى 2014.
قصر النيل (مسلسل) 2021.

وكان نبيل عيسى، قد كشف في لقاء سابق أنه يعشق الزراعة ويعتبرها مثل أولاده ، كما أنه يعرف أنواع كثيرة منه ، وقال أنه عندما كان يعيش وحيدا ، قام بإحضار  زرعة  لحين ما كبرت وبعدها قام بالاهتمام والتطرق لهذا الامر الا ان أصبح يمتلك محمية أطلق عليها  وادي بلبل.

الفنان نبيل عيسى نبيل عيسى نص جوازة مش رايحين في داهية سكر مر محمد هنيدي

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