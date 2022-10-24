مكافأة مالية ضخمة تنتظر فيريرا في هذه الحالة.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا معجب بلاعب المصري البورسعيدي، محمد عبد اللطيف جريندو.



وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، فيريرا معجب بجريندو لاعب المصري ومن الممكن أن يرتدى اللاعب قميص الزمالك في يناير.

مكافأة فيريرا حال الفوز بالسوبر..



وأضاف شبانة، عقد فيريرا ينص على تقاضيه قيمة شهر واحد حال الفوز ببطولة السوبر المصري وهو ما يصل إلى 170 ألف وهو قيمة راتب شهر واحد من عقده مع الفريق.



وأتم شبانة، إدارة الزمالك قررت منح المدرب مكافأة إضافية بعيدًا عن المنصوص عليه في عقده مع النادي مثل باقي لاعبي الفريق.