الدفاع البريطانية: روسيا تواصل شن هجمات بالطائرات المسيرة الإيرانية في أنحاء أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، أن روسيا تواصل استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية، لشن هجمات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقالت الدفاع البريطانية في تقريرها الاستخباراتي اليومي، إن روسيا على الأرجح تستخدم الطائرات المسيرة الإيرانية من طراز "شاهد 136" لتخطي الدفاعات الجوية الأوكرانية، كبديل للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى، التي أصبحت نادرة بشكل متزايد في روسيا.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن الجهود الأوكرانية لاحتواء الطائرات المسيرة الإيرانية تمضي بنجاح.

ودعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة، في وقت سابق، إلى فتح تحقيق حول استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية لقصف أهداف في أوكرانيا.

ووافق الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، على قرار فرض عقوبات جديدة علي إيران، بحجة دعمها لـ روسيا في حرب أوكرانيا، إلا أنه لم يتم إضفاء الشرعية القانونية عليها بعد.

وحسب وكالة "DPA" البلجيكية، فإن المفوضية الأوروبية قررت فرض قيود ضد خمسة أشخاص وثلاثة كيانات تزعم أنها ضالعة في تطوير وتسليم المسيرات الإيرانية لروسيا، حيث سيتم تجميد أصولهم ومنعهم من السفر.

وأضافت أن العقوبات لم تشغل حيز التنفيذ بعد، وستتم المصادقة عليها ونشرها في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي في أقرب وقت.