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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد يحذر الأهلي من الاندفاع في السوبر ضد الزمالك

ضياء السيد
ضياء السيد

حذر ضياء السيد نجم الأهلي السابق، فريق الأهلي من الاندفاع خلال مواجهة الزمالك في السوبر المصري المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "احذر الأهلي من الاندفاع في لقاء السوبر ضد الزمالك خاصة أن الفريق خسر الدوري والكأس بالموسم الماضي ولكن المباراة طويلة وتحتاج الصبر".

وأضاف:"التسرع لن يفيد الأهلي خلال مواجهة الزمالك الجمعة".

وعن التشكيل الأمثل للأهلي قال: "التدوير يجب أن يكون في الخط الأمامي فقط، والذي سيدافع بشكل جيد سيحقق الفوز".

ضياء السيد يعلق على أداء عمر جابر في مباراة الزمالك ضد سيراميكا

وفي سياق آخر تحدث ضياء السيد عن أداء عمر جابر لاعب الزمالك خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال ضياء السيد: "مش شايف إن أداء عمر جابر كارثي لهذه الدرجة، ممكن جمهور الزمالك لسة مضايق شوية من طريقة رحيله السابقة عن الزمالك".

ووجه ضياء السيد نصيحة خاصة لعمر جابر: "عمر خد على بيراميدز محدش بيتكلم عليه، لكن في الزمالك الموضوع مختلف وهيتحاسب على كل حاجة، لكن عمر هيفضل لاعب كبير، وأعتقد فيريرا هيوظفه في مركز أفضل".

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