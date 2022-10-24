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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأتربي: معدل القروض للودائع أصبح 48.5% بدلاً من 42%

محمد الأتربي
محمد الأتربي

أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن معدل كفاءة رأس المال كان 13.9 %، و هذا يعد معدل جيد و اليوم أصبح 20.9%، مخضيفاً أن معدل القروض للودائع في عام 2014،  42%، و أصبح اليوم 48.5%.

وقال محمد الأتربي خلال كلمته في فعاليات جلسة فرص وأفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص بالمؤتمر الأقتصادي مصر 2022، إنه يتم تخفيض حجم الأستيراد ، و زيادة حجم التصدير، و بالتالي يتم تخفيف العجزظ في الميزان التجاري. 

وأضاف رئيس مجلس إ‘دارة بنك مصر، أن التنمية الأقتصادية تتم من خلال خطة و أهداف محددة، وتتناول عملية الأصلاح الأقتصادي، و تحقق أهداف تنمية مستدامة، مثل : ضمان تشغيل الأفراد، و خلق فرص عمل ، و معالجة و تخفيض معدلات الفقر.

وأشار محمد الأتربي إلى، أن المشروعات الصغيرة و المتوسطه ، تساهم بأكثر نسب تشغيل وظائف، و دعم إقتصاد غير رسمي بأقتصاد رسمي، مؤكداً أن مؤسسات التمويل الدولي، تعطي حزم تمويلية، و دعم فني، و تجهز ورش للعمل لإنتقاء ريادة الأعمال ، و إنفاذ مشاعريعها، و تدرب أصحاب المشروعات على كيقية تحسين المنتج.

 

محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بنك مصر التنمية الاقتصادية معدل القروض

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