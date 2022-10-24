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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مرض عضوي| حلمي بكر يفجر مفاجأة عن سبب طلاق شيرين من والد ابنتيها

شيرين وطليقها محمد
شيرين وطليقها محمد مصطفي

كشف الموسيقار حلمي بكر، خلال لقائه مع برنامج "قعدة ستات" من تقديم مروة صبري عبر قناة "القاهرة اليوم"عن السبب الحقيقي لانفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها السابق ووالد ابنتيها الموزع محمد مصطفى.

وتطرق الموسيقار حلمي بكر  للحديث عن زوج شيرين السابق ووالد ابنتيها محمد مصطفى مؤكدا أنه يعرف السبب الحقيقي لانفصالهما.

وأضاف بكر : نفسي أجيب أبو بنات شيرين عبد الوهاب اللي جزمته برقبة كل دول وأساله اتطلقتوا ليه، لكن نص الإجابة إن جاله ديسك في ضهره".

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب:

وفجر الملحن الكبير حلمي بكر، مفاجأة كبيرة حول أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحقيقة تورط الفنان حسام حبيب في تعاطيها المخدرات. 

وقال الملحن حلمي بكر في لقاء ببرنامج قعدة ستات، إن شيرين عبد الوهاب تتعاطى المخدرات قبل ارتباطها بالفنان حسام حبيب، وأشار إلى أن ذلك أثر على أدائها الفني في الحفلات وجعل المقامات الموسيقية لديها تهتز في حفلاتها لأن المخدرات تفقد الإنسان أعصابه.

وأضاف حلمي بكر، أن شيرين عبد الوهاب كانت عظيمة منذ انطلاقتها مع الفنان تامر حسني وكانت ستصبح أعظم، لكن في الوقت الحالي اختلفت لأن في الفترة الأخيرة كانت خارج التون. 

أزمة شيرين عبد الوهاب:

 وسبق وقامت عائلة شيرين بتوضيح أزمتها الأخيرة من خلال عدد من التصريحات، وقالت “كريمة” والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنه بعد حفل شيرين الأخير أتى حسام حبيب إليها ومكثوا داخل الأستوديو لمدة ٣ أيام يتعاطيان المخدرات.

 

وأضافت "كريمة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أنه بعد تعاطيها للمخدرات مع حسام حبيب قامت بعمل خناقة مع والدتها وبناتها وقامت بطردهم جميعا من المنزل وهي تحت تأثير المخدرات، قائلة "قولتلها أنتي ايه اللي بتعمليه دا .. قالتلي أنا شيرين عبد الوهاب وعارفة بعمل إيه كويس .. ويلا برا من بيتي كلكم".

 

وتابعت والدة الفنانة شيرين عبدالوهاب أنه كانت هناك خلافات بينهم وبين حسام حبيب من قبل بسبب ما كان يقوم به حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب.

 

وأكد محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين إنه احتجزها داخل مستشفى لعلاجها من الإدمان، وأنه ادعى إصابتها بالرباط الصليبي لمنع الفضائح.

 

وقال شقيق شيرين عبد الوهاب، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”: “ أنا معايا كل الورق اللي يثبت إن شيرين عبد الوهاب بتتعالج بناء على رغبة أهلها، وحسام حبيب وسارة الطباخ واقفين تحت المستشفى يصوتوا يا شيرين يا شيرين، ودي ناس معرفش ايه علاقتها بالموضوع، دي ناس مش عايزنها تتعالج”.

حلمي بكر شيرين عبد الوهاب حسام حبيب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب الموسيقار حلمي بكر أزمة شيرين عبد الوهاب

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