النشرة الدينية .. وزير الأوقاف: نواجه التشدد بنفس قدر التصدى للانحراف.. "كبار العلماء": الفتوى سلاح لا يغمد إلى يوم القيامة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نوجزها في النشرة الدينية.
وزير الأوقاف: نواجه التشدد بنفس القدر الذي نتصدى به للانحراف
عضو "كبار العلماء": الفتوى سلاح لا يغمد إلى يوم القيامة.. فيديو
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المديون لم يكن النبي يصلي عليه الجنازة.. علي جمعة: إلا بحالتين
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