الساعة بجنيه.. أحمد موسى مشيدا بمشروع كايرو بايك: جميل جدا

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمشروع كايرو بايك بميدان التحرير، قائلا: "مشروع جميل جدا".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المشروع بميدان التحرير وهو عبارة عن موقف للدراجات النارية بميدان التحرير"، لافتا: "بحاجه بسيطة عايز تتمشى خد عجلة الساعد بجنيه".

وأشار: "المشروع سيتم التوسع فيه، ومن الممكن أن يتم تنفيذ في محافظات أخرى"، مطالبا وطالب بعمل مسارات للدراجات في شوارع القاهرة لكي تكون الجربة بشكل أفضل مثل دول الخارج.

وعرض الإعلامي أحمد موسى تقريرا يرصد تفاصيل المشروع، والذي يضم 45 محطة و500 دراجة بالقاهرة، فيما أشاد العديد من المواطنون بالمشروع.