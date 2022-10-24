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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة .. إحالة61 من العاملين بمستشفى المحمودية العام للتحقيق

إحالة61 من العاملين
إحالة61 من العاملين بمستشفى المحمودية بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بالبحيرة من خلال إدارة الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية علي المستشفى العام بالمحمودية وأسفرت عن إحالة 61 من الأطباء والإداريين والعاملين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

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ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. .

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