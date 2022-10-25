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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 : امسك أعصابك

برج الجوزاء
برج الجوزاء

تشير توقعات برج الجوزاء اليوم، إلى أنه يجب عليهم السيطرة على الانفعالات والتحكم فى أعصابهم اليوم خاصة فيما يتعلق بالعمل 

وإليك توقعات برج الجوزاء اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 


هذا يوم مناسب لمواليد برج الجوزاء للتواجد مع الأحباء، وإذا كنت من مواليد برج الجوزاء ققد تشعر بالرضا عن تقدمك على الصعيد المالي وتخطط لاستثمار أموالك في بعض المخططات المربحة وقد تصادف بعض الصفقات العقارية الجيدة، و يجب على مواليد برج الجوزاء تجنب الإفراط في التفكير والتحلى بالهدوء فى مواجهة مشاكل العمل 


قد يلتقي بك أبناء العم أو الأشقاء أو الأصحاب اليوم كل شيء يبدو جيد، ولكن قد تزعجك بعض مشكلات العمل لذا حاول استخدام النهج الدبلوماسي للتعامل مع المشاكل التي تواجهها.

توقعات برج الجوزاء عاطفيا 


قد تمنح والديك منزلًا جميلًا وقد يجعلهم سعداء وفخورين حقًا وقد يذهب البعض في رحلات مع أزواجهم 

توقعات برج الجوزاء مهنيا 


تجنب يابرج الجوزاء فقدان أعصابك في العمل اليوم وقد يصدمك عبء العمل المفرط والموقف المتهور من الزملاء  ولكن يجب عليك استخدام نهج حكيم لإكمال المهام في الوقت المحدد، ومن المتوقع جدال سخيف مع زميل في الفريق.

توقعات برج الجوزاء صحيا 

صحيًا ، إنه يوم معتدل لمواليد برج الجوزاء ، وقد تشعر بقليل من الانخفاض بسبب آلام الرأس أو الظهر ويمكن أن تكون التمارين المنتظمة والنظام الغذائي المتوازن مفتاحًا لصحة أصحاب برج الجوزاء الجيدة ، ولكن يجب تجربة بعض أنشطة الاسترخاء لتهدئة عقلك.

توقعات برج الجوزاء خلال الأيام المقبلة


يمكن قضاء وقت ممتع مع شريكك ومناقشة جميع الأبعاد المختلفة لعلاقتك وتفتح قلبك للطرف الأخر يا برج الجوزاء وهناك فرصة جيدة للشعور بالراحة مع من تحب.

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