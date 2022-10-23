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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022

برج الجوزاء
برج الجوزاء

تشير توقعات برج الجوزاء اليوم، إلى أنه قد يتمكن بعض الأشخاص من الحصول على خطة زواج من أحد الأقارب أو الأصحاب.

وإليك توقعات برج الجوزاء اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.
 

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برج الجوزاء وحظك اليوم 23 أكتوبر 2022


من المرجح أن تظل الثقة والبهجة لدى مواليد برج الجوزاء عالية اليوم وتقول التوقعات الفلكية اليومية ، إن هناك فرصة جيدة لأنك ترغب في التفرع وتجربة شيء جديد، وعلى المدى الطويل قد يساعد ذلك في دفعك إلى الأمام في المجال الذي اخترته والنجاح في الأعمال التجارية 

السفر الفردي سيكون تجربة مجزية لأنها تجعلك تستمتع بالهدوء والسكينة لأنها تختلف عن بيئتك المعتادة، وقد يكون أداء طلاب برج الجوزاء جيدًا في المواقف التنافسية .

توقعات برج الجوزاء عاطفيًا 

ربما تكون الحياة في المنزل أفضل الآن مما كانت عليه من قبل بالنسبة لـ مواليد برج الجوزاء، وحاول  في المساء أن تجتمع حول مائدة العشاء مع أحبائك، كما أن هناك فرصة جيدة ومن المرجح أن يدعمك إخوتك وأخواتك وهذا يمحنك الدافع لمواصلة السعي وراء أهدافك يا برج الجوزاء.

توقعات برج الجوزاء مهنيًا 

قد يكون خصومك عاجزين تمامًا عن إزعاجك اليوم ، وذلك بفضل تعاملك الماهر مع الموقف، و لديك القدرة على تحفيز من حولك لأداء الوظيفة بشكل رائع،و قد يكون العمل في الشركات متعددة الجنسيات يسير على ما يرام في الوقت الحالي ، حيث يأتي العملاء ويتم توزيع المكافآت.

أما أن يعمل مع الحكومة من مواليد برج الجوزاء فإن لديهم فرصة أفضل للنجاح وعقد مربح في متناول يدك، وأولئك الذين يديرون شركاتهم كشراكات يمكنهم توقع تحقيق إنجازات رائعة فى العمل 


توقعات برج الجوزاء صحيا 

نظرًا لزيادة احتمالية الإصابة بنزلة برد أو سعال أو حمى ، يجب على مواليد برج الجوزاء إعطاء الأولوية لصحتهم في الوقت الحالي والاعتناء بالجسم وعدم ارهاق الجسم بمحاولة إنجاز الكثير، وبدلاً من ذلك قم بوضع أهدافًا قابلة للتحقيق من أجل صحتك.

 

توقعات برج الجوزاء خلال الأيام المقبلة

يجب علي  برج الجوزاءتوخي الحذر في الحياة الزوجية لأن الخلافات مع شريك حياتك ممكنة وعليك أن تكون صادقًا بشأن أهدافك الرومانسية. في حالة عدم وجود مستقبل محدد معًا ، سيكون من غير الحكمة تضليل الشريك المحتمل وتصرف بشجاعة وتحدث مع شريكك.
 

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