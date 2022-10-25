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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد علاء جامايكا يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل بين السطور

صدى البلد

يجهز الفنان محمد علاء، الشهير بجامايكا، ويُحضِّر لـ مسلسل بين السطور، من بطولة أحمد فهمي وصبا مبارك، والمقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

شخصية جامايكا في مسلسل بين السطور

 

ويجسد جامايكا من خلال المسلسل، شخصية شاب حصل على بطولة العالم في الرماية .

جدير بالذكر، أن محمد علاء تعاقد مؤخرا على المشاركة في بطولة مسلسل "الحشاشين" من بطولة  كريم عبدالعزيز، و من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، ويواصل تصويره خلال الفترة الحالية، ويشارك فيه كوكبة كبيرة من النجوم منهم فتحي عبدالوهاب، شريف سلامة، ميمي جمال، أمير المصري، عبد العزيز مخيون، إسلام جمال، نور محمود، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، نور إيهاب، سارة الشامي.

بينما عرض له مؤخرا أكثر من عمل منها مسلسل الثمانية، الذي شارك في بطولته بجانب آسر ياسين وخالد الصاوي، تأليف تركي آل الشيخ وإخراج أحمد مدحت.

كما عُرِضَ له أيضا، مسلسل منعطف خطر، إخراج السدير مسعود، وشارك فيه كلا من: ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، سلمى أبو ضيف.

محمد علاء جاميكا بين السطور احمد فهمي صبا مبارك

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محمد علاء جامايكا يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل بين السطور

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