أحمد موسى يفجر مفاجأة عن الدولار الفترة المقبلة.. وتحذير عاجل بسبب كسوف الشمس| أهم أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

هتشوفوا هيحصل إيه.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن الدولار الفترة المقبلة|فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجميع يتحدث عن الدولار وكأن الجميع أصبحوا خبراء.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أمريكا تدمر العالم برفع الفائدة"، لافتا: "هذه سياسة تتبعها أمريكا".



أول فتاة تعمل حارس شخصي: نفسي أتعاكس

تحدثت هند وجيه أول بنت تعمل حارس شخصي في الوطن العربي، عن حياتها وكيف بدأت ممارسة الفنون القتالية.



المنزلاوي: المؤتمر الاقتصادي موثق على الهواء ويجب تنفيذ توصياته

قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توصيات المؤتمر الاقتصادي يجب أن يتم تنفيذها حتى لا نكرر ما فعلته الحكومات السابقة.



محمد فريد: الانتهاء من سوق المشتقات المالية خلال أشهر.. فيديو

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية على بعض الإجراءات بهدف تحقيق مستهدفات النمو التي تسعى إليها الحكومة، من خلال تطوير المنتجات على مستوى أسواق رأس المال.

مش هيبقى الأساس.. أحمد موسى يصدم مدخري الدولار ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولار الأمريكي لن يكون العملة الأساسية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك مؤشر جديد للجنة المصري للهروب من سطوة الدولار الأمريكي"، مؤكدا: "الدولار مش هيبقى الأساس".

تحذير عاجل من البحوث الفلكية للمواطنين بسبب كسوف الشمس غدا.. فيديو

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الكسوف الجزئي للشمس ظاهرة طبيعية.



أحمد موسى يعرض تسجيلا صوتيا خطيرا لـ الإرهابي بهجت صابر.. فيديو

هاجم الإعلامي أحمد موسى، الإرهابي بهجت صابر، قائلا "إنه يروج لشتائم في منتهى القذارة، وهو مجرم إرهابي يعيش في أمريكا".



حقيقة تأجيل الدراسة غدا بسبب كسوف الشمس| فيديو

كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الكسوف الجزئي للشمس المتوقع حدوثه غدًا الثلاثاء، موضحا أنها ظاهرة طبيعية فلكية ولا يوجد لها تداعيات مثل ما يتردد عنها.



عضو لجنة العفو الرئاسي: قوائم المفرج عنهم تجاوزت الـ1000

أكد طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن قوائم المفرج عنهم بما تم الافراج عنهم اليوم، تجاوزت الـ1000 اسم حتى الآن، مشيرا إلى أن المفرج عنهم اليوم 23 شخص، 3 من ضمنهم السياسي زياد العليمي و20 آخرين بموجب قرار النيابة.



سر بدانته .. جورج وسوف يكشف تفاصيل وعكته الصحية

كشف المطرب جورج وسوف، تفاصيل جديدة عن الأزمة الصحية التي مر بها مؤخرا.

وأضاف جورج وسوف، في حوار مع الفنانة اسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين :"مريت بوعكه صحيه وحاليا انا بصحة جيدة.

رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل صادمة عن سرقة متحف كلية الآثار.. فيديو

كشف الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل سرقة متحف كلية الآثار.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تم الكشف عن سرعة متحف كلية الآثار بسوهاج يوم السبت بواسطة مدير أمن الجامعة"، لافتا: "كلفت فورا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية".