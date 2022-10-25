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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احذر الأكلات الضارة والأسباب التي تؤدي إلى السمنة.. الدكتور محمد تركي يوضح

الدكتور محمد تركي
الدكتور محمد تركي المدرس بكلية الصيدلة

حذر الدكتور محمد تركي المدرس بكلية الصيدلة، من الأكلات الضارة بصحة الإنسان التي تؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن، مؤكدا أن الاكل هو الشهوة لدى الانسان، قائلا «إحنا بناكل علشان نعيش مش بنعيش علشان ناكل» .

وقال «محمد تركي» خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ست الستات» إن المجتمع المصري أصبح من المجتمعات المستهلكة في الأكل، وهناك أطعمة غير صحية تؤدي الى السمنة بسبب ارتفاع السعرات الحرارية.

وأضاف المدرس بكلية الصيدلة، أن أسباب السمنة منها: الطعام غير الصحي، الغدد الصماء، وقلة النشاط، الجينات الوراثية، وعدم ممارسة الرياضة، مشددا على ضرورة ممارسة الرياضة مع الرجيم، واستخدام أطعمة صحية .

 ألياف سوتي الطبيعية

وأوضح «محمد تركي» أن ألياف سوتي من organica Group يساعد على إنقاص الوزن ويعمل على سد الشهيه بدون اضرار نهائيا، لانه مكون من ألياف طبيعية من الخضروات والفاكهة .

محمد تركي الأكلات الضارة السمنة زيادة الوزن ست الستات السعرات الحرارية

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