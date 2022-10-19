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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اعرف الوزن المثالي وطريقة حسابه بسهولة .. ونصائح مهمة للريجيم .. فيديو

الدكتور محمد تركي،
الدكتور محمد تركي، مدرس بكلية الصيدلة

عرف الدكتور محمد تركي، مدرس بكلية الصيدلة، معنى الوزن المثالي لجسم الإنسان وطريقة حسابه بالطريقة السهلة البسيطة.

وقال «محمد تركي» خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ست الستات» المذاع على قناة «صدى البلد» إن هناك طريقتين لمعرفة الوزن المثالي، الأولى وهي حساب الطول بالوزن، والثانية هي مؤشر كتلة الجسم «PMI» وهي تقيس السمنة بالجسم، بمعدلة وطريقة معين، ومحاسبة تكون بالمتر وليس بالسنتميتر.

ألياف طبيعية

ونصح الدكتور محمد تركي، بضرورة ممارسة الرياضة، وتناول الأكلات الصحية والخضروات والفاكهة، للحفاظ على صحة الإنسان، مؤكدا أن منتج سوتي من organica Group يساعد على التخسيس بطريقة أمنة، لان به ألياف طبيعية مفيدة.

الوزن المثالي الأكلات الصحية صحة الإنسان منتج سوتى الدكتور محمد تركي

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