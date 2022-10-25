هل النزول للسجود باليدين أم الركبتين ؟.. لجنة الفتوى توضح خلاف الفقهاء

هل النزول للسجود على اليدين أم الركبتين .. مسألة تختلف من شخص إلى آخر ، فهي تتوقف على راحة الشخص عند الصلاة ، ولكن ما هو الموقف الشرعي من هذه المسألة له الرأي الحاسم التي يجب الالتزام بها .

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: أن السجود ركن من أركان الصلاة واختلف الفقهاء اختلافا واسعا في كيفية النزول إلـى السجود فمنهم من اختار النزول بالركبتين أولا ومنهم من اختار النزول باليدين".

وأضافت اللجنة: الخلاف سائغ في هذه المسألة وسـواء نزل المصلي بالـ يديـن أو بالـركـبتين فـلا بـأس، والخلاف سائغ والمسألة محتمل.

ومن جانبه قال الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن عدد الأعضاء التى يسجد بها المصلى سبعة أعضاء.

وأضاف مدير الفتوى الشفوية، خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء ، أن الأعضاء هم: الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين والقدمين، لقوله صلى الله عليه وسلم " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة -وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، القدمين-".

أفضل الدعاء في السجود



سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.

اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره

وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين.

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك

لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

اللهم اغفر ذنبي كله دقة وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره.