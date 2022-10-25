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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمغتربين في السعودية .. 5 سيارات موديل 2022 | صور

5 سيارات موديل 2022
5 سيارات موديل 2022

يحتوي السوق السعودي للسيارات علي مختلف إصدارات السيارات موديل 2022، وتناسب هذه الطرازات المواطنين السعوديين والمصريين المغتربين، لما تحتوي عليه تلك الأنواع من مميزات وتكنولوجيات حديثة تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات ومع سعر السيارات الذي طرحت به في الأسواق .

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يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات موديل 2022 :

1-إم جي آر إكس 5 موديل 2022

تحتوي سيارة إم جي آر إكس 5 موديل 2022 علي محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوه قدرها 169 حصان، وعزم اقصي للدوران 250 نيوتن/متر ، وسعة خزان الوقود 55 لتر ، وسرعة السيارة القصوى 170 كم/ ساعة، وتستهلك السيارة 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 9.8 ثانية .

تقدم سيارة إم جي آر إكس 5 موديل 2022 بسعر يبدأ من 71.875 ألف ريال سعودي، ويصل إلي 83.835 ألف ريال سعودي .

إم جي آر اكس5 موديل 2022

2-تويوتا ياريس موديل 2022

تمتلك سيارة تويوتا ياريس موديل 2022 محرك سعة 1300 سي سي، وينتج قوه حصانيه قدرها 98 حصان، وعزم اقصي للدوران 125 نيوتن/ متر، وسعة خزان الوقود 43 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 165 كم/ ساعة، وتستهلك السيارة 5.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 11.7 ثانية .

تبدأ أسعار سيارة تويوتا ياريس موديل 2022 من 52.785 ألف ريال سعودي ، وتصل إلي 60.950 الف ريال سعودي .

تويوتا يارس موديل 2022

3-هيونداي إلنترا موديل 2022

زودت سيارة هيونداي إلنترا موديل 2022 بمحرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 127 حصان ، وعزم اقصي للدوران 157 نيوتن/متر، وسعة خزان الوقود 50 لتر ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 209 كم/ ساعة، وتستهلك السيارة 6.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 9.5 ثانية.

تأتي سيارة هيونداي إلنترا موديل 2022 بسعر يبدأ من 84.450 ألف ريال سعودي ، ويصل إلي 141.375 ألف ريال سعودي .

هيونداي إلنترا موديل 2022

4-بي واي دي إف 3 موديل 2022

تستمد سيارة بي واي دي إف 3 موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوه 110 حصان، وعزم اقصي للدوران 145 نيوتن/ متر، وسعة خزان الوقود 50 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 170 كم/ ساعة، وتستهلك السيارة 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 11.0 ثانية.

تتوافر سيارة بي واي دي إف 3 موديل 2022 بسعر يبدا من 44.275 ألف ريال سعودي ، ويصل إلي 49.450 ألف ريال سعودي .

هيونداي إلنترا موديل 2022

5-نيسان كيكس موديل 2022

تحصل سيارة نيسان كيكس موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوه قدرها 118 حصان، وعزم اقصي للدوران 149 نيوتن/متر، وسعة خزان الوقود 41 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 180 كم/ساعة، وتستهلك 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية.

هيونداي إلنترا موديل 2022

يتراوح سعر سيارة نيسان كيكس موديل 2022 من 68.999 ألف ريال سعودي ، إلي 94.599 ألف ريال سعودي .

إم جي آر اكس5 موديل 2022 تويوتا يارس موديل 2022 هيونداي إلنترا موديل 2022 بي واي دي إف3 موديل 2022 نيسان كيكس موديل 2022

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