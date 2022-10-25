يسرا اللوزي تخطف الأنظار في أحدث ظهور |شاهد

شاركت الفنانة يسرا اللوزي، صورا جديدة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت يسرا اللوزي في لوك عفوي، بشعر كيرلي، ولم تتكلف في وضع مستحضرات التجميل، واكتفت بإظهار جمالها الطبيعي، وكانت أبرز التعليقات من متابعيها: تجنني - رقيقة- أحلى الحلوين.

يذكر أن النجمة يسرا اللوزي تصدرت قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب الخلط بينها في صورة وبين الفنانة أروي جودة.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي علي الخلط بين كل من يسرا اللوزي وأروي جودة، وأنه يوجد اختلاف في شكلهما، ولا يوجد إمكانية للخلط بينهما، وجاءت التعليقات عبر “تويتر”، كالاتي:

وتتميز الفنانة يسرا اللوزي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.