تنفيذ 6 قرارات إخلاء محال تجارية مخالفة بشبرا الخيمة ..صور

قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة ٢٠ ، وذلك فى إطار تكليفات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة إزالة جميع أنواع التعديات المخالفة.



وشملت الحملة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الصرف الصحي، وإخلاء لعقار صادر له قرار إزالة، كما شملت الحملة إزالة سور مخالف وتنفيذ عدد ٦ قرارات إخلاء لمحال تجارية مخالفة.



رافق نائب المحافظ خلال الحملة محمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة واللواء سامح برت مساعد مدير أمن القليوبية والعميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة.



من ناحية اخرى تعرضت محافظة القليوبية، صباح اليوم الثلاثاء ، لموجة من الطقس السيئ حيث شهدت قرى ومدن المحافظة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على أنحاء متفرقة من المحافظة مصحوبة بغيوم دون أى تأثير على الحركة المرورية أو الحياة الطبيعية.



من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار من خلال توفير المعدات والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.



وكانت محافظة القليوبية قد انهت بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والوحدات المحلية على مستوى المحافظة، استعداداتها لاستقبال موسم سقوط الأمطار فى فصل الشتاء وسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق منعا لوقوع أية كوارث وحفاظا على السير الطبيعي للحركة المرورية بشوارع المدن والقرى.



وتابعت الشركة جاهزية المحطات وطلمبات الروافع وشبكات تصريف مياه الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، بالإضافة الى تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة فى مجابهة الأمطار.



كما تم إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتم تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى قبل بداية فصل الشتاء، كما أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية مناورات التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية وسرعة التعامل مع المياه الناتجة من سقوط الأمطار.

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