عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، لمتابعة سير منظومة أداء المراكز التكنولوجية في جميع الأحياء بالمحافظة، واستعدادات المجافظة لاستقبال موسم الأمطار.

وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات، والسادة رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد و مديرى المراكز التكنولوجية بكافة الأحياء و عدد من موظفى المراكز التكنولوجية بالأحياء وممثلي أدارات الحوكمة والتحول الرقمي .

محافظ بورسعيد يتابع استعدادات الأحياء لاستقبال موسم الشتاء

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، ٱخر مستجدات سير العمل في عدد من الملفات داخل المراكز التكنولوجية بجميع الاحياء، مؤكدا على أهمية تطوير مستوى الأداء، و توفير كافة سبل الراحة للمواطن خلال تلقي الخدمات.

وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية أصبحت تشهد تطورا كبيرا نتيجة لانطلاق منظومة التحول الرقمي من محافظة بورسعيد كان هناك اولوية للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية الممثلة في المراكز التكنولوجية، فالخدمات لم تعد ورقية بل اصبحت رقمية مميكنة.

محافظ بورسعيد يتابع استعدادات الأحياء لاستقبال موسم الشتاء

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المراكز التكنولوجية تساهم في القضاء على أشكال الفساد، فضلا عن تسهيل الاجراءات بعد الاعتماد على الميكنة في أسلوب العمل ، و تتيح الحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطن وسرعة استرجاعها، بالإضافة إلى توفير ميزة الربط الداخلي بين كافة المؤسسات والجهات الحكومية والخدمية، سواء إدارات الديوان العام، أو أحياء أو مديريات، حيث يتم تقديم الخدمة على أعلى درجة من الكفاءة و السرعة.

محافظ بورسعيد يتابع استعدادات الأحياء لاستقبال موسم الشتاء

ووجه محافظ بورسعيد العاملين بالمراكز التكنولوجية بأن يكونوا نماذج مشرفة للموظف الجاد الذي يؤدي عمله باجتهاد و إخلاص ويسعى لتحقيق أفضل مستوي من الخدمة للمواطن فى المقام الأول ، فضلا عن أهمية التعاون والمحبة بين فريق عمل بالمراكز التكنولوجية ، وتطوير مستوى الأداء و تنمية مهارات فريق العمل للارتقاء بمستوى المركز التكنولوجي والخدمات المقدمة.

محافظ بورسعيد يتابع استعدادات الأحياء لاستقبال موسم الشتاء

وفي سياق ٱخر، أكد محافظ بورسعيد أن هناك استعدادات مكثفة و جاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة موسم الشتاء ، فضلا عن التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس، وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة .

محافظ بورسعيد يتابع استعدادات الأحياء لاستقبال موسم الشتاء

ووجه محافظ بورسعيد باهمية المتابعة الميدانية لمدى جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار خلال موسم الشتاء.

محافظ بورسعيد يتابع استعدادات الأحياء لاستقبال موسم الشتاء

وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بضرورة الاستعداد المكثف لأى طاريء فى حالة الطقس ، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار ، والتأكد من مدى كفاءة المعدات المستخدمة فى سحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها ، مشيرا أن المحافظة استعدت بدفع عدد كبير من السيارات الناقلة والفاكيوم والنافوري والأطقم الفنية و شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال موسم الشتاء.